Χαμηλό έξι μηνών για τα εργοστάσια της Κίνας

Η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας τον Οκτώβριο συρρικνώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, καθώς οι εμπορικές εντάσεις με την Ουάσινγκτον αναζωπυρώθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα.

Ο επίσημος δείκτης των υπευθύνων προμηθειών στον μεταποιητικό τομέα διαμορφώθηκε στο 49,0, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, υπολείποντας των προσδοκιών των οικονομολόγων για 49,6, όπως προέκυψε από δημοσκόπηση του Reuters. Μια τιμή πάνω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνει ανάπτυξη, ενώ μια τιμή κάτω από αυτό υποδηλώνει συρρίκνωση.

Η τελευταία ένδειξη ανέτρεψε την ανάκαμψη των τελευταίων μηνών, αφού ο PMI ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, στα 49,8 τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 49,4 τον Αύγουστο και 49,3 τον Ιούλιο.

Ο δείκτης PMI για τον μη μεταποιητικό τομέα, που καλύπτει τις κατασκευές και τις υπηρεσίες, σημείωσε άνοδο στο 50,1, ωθούμενος από την ανανεωμένη δυναμική στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, τη διαμονή, τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας. Τον Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε η οκταήμερη εορταστική εβδομάδα Golden Week, από την 1η έως τις 8 Οκτωβρίου.