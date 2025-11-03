Η βιομηχανία της Κίνας «φρενάρει», βουλιάζουν οι εξαγωγές

Η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Κίνα τον Οκτώβριο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της αγοράς, επηρεασμένη από την απότομη πτώση των νέων εξαγωγικών παραγγελιών, καθώς οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα, σύμφωνα με ιδιωτική έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο δείκτης PMI της RatingDog China General Manufacturing, που καταρτίστηκε από την S&P Global, υποχώρησε στο 50,6 τον Οκτώβριο από το υψηλό έξι μηνών του 51,2 τον Σεπτέμβριο, υπολείποντας των προσδοκιών των αναλυτών για 50,9 σε δημοσκόπηση του Reuters.

Οι νέες εξαγωγικές παραγγελίες είχαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάιο, κάτι που οι συμμετέχοντες στην έρευνα απέδωσαν στην «αυξανόμενη εμπορική αβεβαιότητα».

Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και η παραγωγή αυξήθηκαν με βραδύτερους ρυθμούς τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. «Κατά την αξιολόγηση των προοπτικών για την παραγωγή για το επόμενο έτος, οι επιχειρήσεις ήταν οι λιγότερο αισιόδοξες των τελευταίων έξι μηνών», ανέφερε η έρευνα.

Ωστόσο, ο δείκτης για την απασχόληση στα εργοστάσια παρουσίασε την πρώτη αύξηση από τον Μάρτιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2023.

Παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, τα αποτελέσματα της ιδιωτικής έρευνας ήταν καλύτερα σε σύγκριση με την επίσημη έρευνα που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, η οποία έδειξε ότι η μεταποιητική δραστηριότητα έπεσε στο 49,0, τη χειρότερη συρρίκνωση των τελευταίων έξι μηνών.