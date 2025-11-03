#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στάσιμη η ευρωπαϊκή βιομηχανία τον Οκτώβριο

Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν σταθερές και ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Στάσιμη η ευρωπαϊκή βιομηχανία τον Οκτώβριο

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 11:15

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη παρέμεινε στάσιμη τον Οκτώβριο, καθώς οι νέες παραγγελίες παρέμειναν σταθερές και ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή συνέχισε να αυξάνεται για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Ο τελικός δείκτης μεταποίησης (PMI), που καταρτίστηκε από την S&P Global, κατέγραψε 50,0 μονάδες τον Οκτώβριο, συμφωνώντας με την προκαταρκτική εκτίμηση και σημειώνοντας ελαφρά άνοδο από τις 49,8 του Σεπτεμβρίου. Παραμένει ωστόσο ακριβώς στο όριο που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η παραγωγή αυξήθηκε οριακά για όγδοο συνεχόμενο μήνα, αλλά δεν έδειξε ιδιαίτερη δυναμική, καταγράφοντας 51,0 μονάδες σε σύγκριση με τις 50,9 τον Σεπτέμβριο. Οι νέες παραγγελίες παρέμειναν υποτονικές, χωρίς να παρουσιάσουν αύξηση ή μείωση μετά από πάνω από τρία χρόνια σχεδόν συνεχούς συρρίκνωσης.

 

