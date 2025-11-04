Σαρώνουν οι εξαγορές στον φαρμακευτικό κλάδο

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Λεφτά υπάρχουν, όπως αποδεικνύεται και από το κύμα των εξαγορών που έχουν γίνει στον φαρμακευτικό χώρο παγκοσμίως τη φετινή περίοδο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από αρχές του έτους μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 17 συμφωνίες συνολικής αξίας 70 δισ. δολ. Και σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η ανακοίνωση προ ημερών από τη Novartis ότι εξαγοράζει την Avidity Biosciences, έναντι 12 δισ. δολ.

Τρεις μεγάλες συμφωνίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου των κονδυλίων που διατέθηκαν για εξαγορές. Συγκεκριμένα. είναι η εξαγορά της Intra-Cellular από την Johnson & Johnson που κόστισε 14,6 δισ. δολ., η αγορά της Verona από την Merck αντί του ποσού των 10 δισ. δολ. και η απόκτηση της Blueprint από τη Sanofi για 9,1 δισ. δολ. Την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός στη θεραπευτική κατηγορία της παχυσαρκίας και των μεταβολικών ασθενειών προσέθεσε άλλα 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς η GSK πλήρωσε 1,2 δισ. δολ. για το efimosfermin της Boston Pharmaceuticals, η Roche επένδυσε 2,4 δισ. δολ. για την απόκτηση της 89bio και η Novo ξεπέρασε τις δύο προηγούμενες με 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της Akero. Οι υπόλοιπες 11 μεγάλες συναλλαγές για εξαγορές αποτελούν το υπόλοιπο, που καλύπτει στόχους για καρδιαγγειακά, ογκολογικά και σπάνιες παθήσεις.

MASH/Ηπατική νόσος

Η Novo Nordisk ανακοίνωσε στις 9 Οκτωβρίου 2025 ότι θα εξαγοράσει την Akero Therapeutics για έως και 5,2 δισ. δολ. συμπεριλαμβανομένων 4,7 δισ. δολ. προκαταβολικά σε μετρητά προς 54 δολάρια ανά μετοχή και ενός πιθανού δικαιώματος ενδεχόμενης αξίας 500 εκατ. δολ αξίας 6 δολαρίων ανά μετοχή, εάν το Efruxifermin (EFX) λάβει πλήρη έγκριση στις ΗΠΑ για αντιρροπούμενη κίρρωση λόγω MASH έως τις 30 Ιουνίου 2031. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025, εν αναμονή των εγκρίσεων από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Roche αποκτά τη 89bio. Ανακοινώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, ότι η Roche προχώρησε στην ασφάλιση της θέσης της στο FGF21 (αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών 21) με μια προκαταρκτική προσφορά 2,4 δισ.δολ. για τη 89bio συν ένα μη διαπραγματεύσιμο CVR αξίας έως 6,00 δολάρια/μετοχή (σύνολο έως 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η GSK εξαγοράζει την Boston Pharmaceuticals. Στις 7 Ιουλίου 2025, η GSK ολοκλήρωσε την αγορά του efimosfermin alfa από την Boston Pharmaceuticals έναντι 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων προκαταβολικά, συν έως και 800 εκατομμύρια δολάρια σε ορόσημα.

Πέρα από τη MASH

Μόνο δύο συναλλαγές ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Η εξαγορά της Intra-Cellular Therapies από την Johnson & Johnson που ανήλθε στα 14,6 δισ. δολ. (ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο) εξασφάλισε το Caplyta για τη σχιζοφρένεια και τη διπολική κατάθλιψη, με αποκλειστικότητα στην αγορά έως το 2040. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά αμιγώς βιοφαρμακευτικών προϊόντων από τη συμφωνία Catalent της Novo Holdings το 2024. Η Merck πλήρωσε 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την Verona Pharma για την εξαγορά της Ohtuvayre, μιας θεραπείας για τη ΧΑΠ εγκεκριμένης από τον FDA. Η εξαγορά της Blueprint Medicines από την Sanofi ύψους 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο) έφερε τη μόνη εγκεκριμένη θεραπεία για τη συστηματική μαστοκυττάρωση, δημιουργώντας έσοδα 479 εκατομμυρίων δολαρίων το 2024 με δυνατότητα να φτάσουν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Επίσης, η Pfizer επέστρεψε στην αγορά παχυσαρκίας με ένα στοίχημα 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Metsera (ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο), αποκτώντας δύο περιουσιακά στοιχεία - ένα GLP-1 που παρουσιάζει απώλεια βάρους 14,1% στις 28 εβδομάδες και ένα ανάλογο αμυλίνης - μετά την εγκατάλειψη προηγούμενων προγραμμάτων για την παχυσαρκία. Η συμφωνία περιλαμβάνει έως και 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε CVR που συνδέονται με την έναρξη της Φάσης 3 και τις εγκρίσεις του FDA, τοποθετώντας την Pfizer σε θέση να ανταγωνιστεί στην προβλεπόμενη αγορά παχυσαρκίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ομως, όπως φαίνεται τίποτα δεν έχει κλείσει ακόμη σίγουρα για την Pfizer, καθώς μόλις πριν λίγες ημέρες η Novo Nordisk υπέβαλε προσφορά για την αμερικανική βιοτεχνολογική Metsera ύψους έως και 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκαταβολών και μεταγενέστερων πληρωμών ορόσημων.

Οι συμφωνίες μεσαίας κατηγορίας κυμαίνονταν στην περιοχή των 3-5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Mallinckrodt και η Endo International ολοκλήρωσαν μια συγχώνευση εξειδικευμένων φαρμακευτικών εταιρειών ύψους 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025). Η Merck KGaA κατέβαλε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα περιουσιακά στοιχεία της SpringWorks που αφορούν σπάνιες μορφές καρκίνου (ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο) και η Bain Capital απέσπασε την Mitsubishi Tanabe Pharma για 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συμφωνία ιδιωτικών κεφαλαίων που καλύπτει την ανοσολογία, το ΚΝΣ και τις μεταβολικές ασθένειες.