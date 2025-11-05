Εκρηκτική άνοδος για την κινεζική BYD στη Βρετανία

Η BYD προηγείται στις πωλήσεις έναντι της Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεπερνώντας την εταιρεία του Έλον Μασκ, σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Ευρώπης.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε σχεδόν επτά φορές περισσότερες πωλήσεις νέων αυτοκινήτων από την αμερικανική ανταγωνίστριά της τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την βρετανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών.

Από την αρχή του έτους, οι πωλήσεις της BYD έχουν αυξηθεί πάνω από έξι φορές, φτάνοντας τις 39.103 οχήματα, ενώ αυτές της Tesla έχουν μειωθεί κατά 4,5%, φτάνοντας τις 35.455.

Η άνοδος της BYD ήταν ραγδαία - πέρυσι κατέγραψε μόνο 8.788 αυτοκίνητα, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο ξεπέρασε τη Γερμανία ως την κορυφαία αγορά της Ευρώπης για πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Με την ταχεία άνοδό της φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει η μεγαλύτερη αγορά της BYD εκτός Κίνας. Εν τω μεταξύ, η Tesla αντιμετωπίζει δυσκολίες σε όλη την Ευρώπη λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και της αντίδρασης εναντίον του Μασκ.

BYD Pulls Ahead of Tesla in the UK Chinese carmaker’s sales have risen sixfold this year

Source: Society of Motor Manufacturers and Traders

Note: Shows the carmakers’ year-to-date registrations each month.