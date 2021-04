Εμπόριο: Φτωχό το πρώτο ταμείο από το restart

Λίγο πιο “άνετα” ψώνια στα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες ένδυσης προοιωνίζεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας του λιανεμπορίου για την ερχόμενη εβδομάδα ενώ οι μικροί παίκτες της αγοράς προσβλέπουν σε απελευθέρωση των μετακινήσεων ενόψει Πάσχα, ως το σήμα που θα ενεργοποιήσει το ελατήριο της ζήτησης, μετά από μία εβδομάδα χαμηλών επιδόσεων.

Αν και τα μέτρα που ήταν σε ισχύ την τελευταία εβδομάδα εν πολλοίς πριμοδοτούσαν τα μικρά καταστήματα, με εξαίρεση τις πρώτες 1-2 ημέρες που ο ενθουσιασμός για την επανεκκίνηση συνδέθηκε με καλές για την εποχή εισπράξεις, η εργάσιμη εβδομάδα έκλεισε με αρνητικό ταμείο.

Αυτό ισχύει τόσο για τα καταστήματα στις γειτονιές, όσο και για τα καταστήματα του κέντρου, όπου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη κίνηση. Απομένει να φανεί αν ο καλός καιρός του Σαββάτου θα τροφοδοτήσει κάποια εμπορική κίνηση, όπως ανέφεραν στο Euro2day.gr επιχειρηματίες, που εξέφραζαν επίσης ελπίδες για σταδιακή τόνωση της ζήτησης όσο οι καταναλωτές θα εξοικειώνονται με τις πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται στις αγορές.

Πάντως, δεδομένου ότι το 15ήμερο πριν την Ανάσταση είναι το κρίσιμο διάστημα για τα έσοδα των καταστημάτων του λιανεμπορίου, λόγω των παραδοσιακών δώρων για βαφτιστήρα και συγγενείς αλλά και για τις κοινωνικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν το “Πάσχα στο χωριό”, οι επαγγελματίες περιμένουν να ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα εάν θα επιτρέπονται ή όχι τα ταξίδια από νομό σε νομό.

Σε μεγάλο βαθμό αυτό θα είναι καθοριστικό για την αγορά στο σύνολό της, καθώς η περίοδος που διανύουμε παραδοσιακά δεν συνδέεται με αξιοσημείωτη εμπορική δραστηριότητα. Ειδικά για τις εταιρείες ένδυσης, η σεζόν ανοίγει δυναμικά λίγο πριν το Πάσχα με ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά είδη. Έτσι, οι επιχειρηματίες θεωρούν κρίσιμο να διευκολυνθεί η εμπορική δραστηριότητα και να τονωθεί η ψυχολογία των καταναλωτών στην τελική ευθεία για τις γιορτές.

Εξάλλου, προηγήθηκε μια εβδομάδα που τα καταστήματα λειτούργησαν με πολλούς περιορισμούς, όπως το όριο των 20 ατόμων ανά κατάστημα, πέραν των άλλων δυσκολιών που συνεπάγονται τα ραντεβού, ο περιορισμένος χρόνος τόσο μέσα στο κατάστημα όσο και από την ώρα αποστολής του sms στο 13032 αλλά και η οργάνωση και διαχείριση αυτού του μοντέλου λειτουργίας παράλληλα με την επιτήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Με την μερική χαλάρωση των περιορισμών ως προς τους καταναλωτές που μπορούν να είναι ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα - ήτοι για καταστήματα μέχρι 500 τ.μ. ένα άτομο ανά 25 τ.μ. και για μεγαλύτερα, ένα άτομο για κάθε επιπλέον 100 τ.μ. - γίνεται πιο δίκαιη η λειτουργία μεγάλων εμπορικών χώρων. Αυτό καλλιεργεί προσδοκίες για τόνωση της αγοραστικής κίνησης ενεργοποιώντας μεγαλύτερο δυναμικό της αγοράς.

Είναι ενδεικτικό ότι τα Αttica στο Σύνταγμα ανοίγουν πλήρως για το καταναλωτικό κοινό. Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Πέμπτη - σε συνέχεια της διευκρινιστικής εγκυκλίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων με shop in shop, που οδήγησαν και στην επανεκκίνηση των πολυκαταστημάτων της Notos - υποδέχονταν πελάτες μόνο στο τμήμα καλλυντικών, στο ισόγειο. Με τα νέα μέτρα η Αττικά Πολυκαταστήματα αποφάσισε να λειτουργήσει όλους τους ορόφους, ενεργοποιώντας επί τοις ουσίας και την επένδυση επέκτασης, καθώς εν μέσω lockdown ολοκληρώθηκε επένδυση για επιπλέον επιφάνεια 4.000 τ.μ., στον 3ο και 4ο όροφο του City Link.

Πέρα από την Αθήνα προσδοκίες για την εμπορική δραστηριότητα της νέας εβδομάδας καλλιεργούνται και στην Αχαΐα, όπου αίρονται οι περιορισμοί και ανοίγει η αγορά με click away ή click in shop ενώ ικανοποίηση φαίνεται να επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, αν και επιτρέπεται μόνο το click away (αγορές με παράδοση εκτός καταστήματος). Αντίθετα δυσφορία επικρατεί στον εμπορικό κόσμο της Κοζάνης και άλλων περιοχών που παραμένουν στο “βαθύ κόκκινο” εξαιτίας της επιδείνωσης του επιδημιολογικού φορτίου.

Σημειώνεται επίσης ότι τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι από κλιμάκια Αστυνομίας και Δημοτικών Αρχών, ώστε να επιτηρηθούν τα μέτρα και να αποφευχθεί ενδεχόμενο “πισωγύρισμα”, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς. Υπενθυμίζουν εξάλλου ότι από την ερχόμενη εβδομάδα με το άνοιγμα των Λυκείων θα αυξηθούν οι επαφές και άρα οι κίνδυνοι μετάδοσης του ιού κι ως εκ τούτου όλοι οι μηχανισμοί πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό τα self test αναμένεται να διευκολύνουν, με την ανίχνευση τυχόν ασυμπτωματικών φορέων και την απομόνωσή τους.