ΟΑΕΔ: Μαραθώνιος καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών

Ο ΟΑΕΔ διοργανώνει Μαραθώνιο Καινοτομίας «be a part of hack OAED crowdhackathon» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του, στις 4-5 Δεκεμβρίου 2021 στο Innovathens (Πειραιώς 100, Γκάζι), σε συνεργασία με την εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy. To «be a part of hack OAED» θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά, ενώ θα προηγηθεί διαδικτυακό Open Day την Τρίτη 16 Νοεμβρίου στις 17:00 για την παρουσίαση των στόχων, των θεματικών ενοτήτων και της διαδικασίας.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση φορέων και επιχειρήσεων (community activation) για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΕΔ, μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

Οι βασικοί της στόχοι είναι η δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών, η στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και η καταπολέμηση της ανεργίας, καθώς και η ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με την απασχόληση και την ανεργία.

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ενδεικτικά προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, οικονομολόγοι, νεοφυείς (startup) εταιρείες και γενικότερα όλοι όσοι έχουν μια ιδέα που αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στους τομείς δραστηριότητας του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρονται να την αναπτύξουν και να την παρουσιάσουν σε πιλοτική εφαρμογή.

Ενδεικτικές θεματικές περιοχές του μαραθωνίου, οι οποίες θα εξειδικευτούν στη συνέχεια, είναι η καταπολέμηση ανεργίας, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η νέα επιχειρηματικότητα και η αναβάθμιση διαδικασιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας περιλαμβάνει 3 στάδια:

• Δημόσια καταγραφή, συλλογή ιδεών και προβλημάτων για λύση και αποτύπωση αναγκών που μπορούν να υποστηριχθούν με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές

• Διοργάνωση του μαραθωνίου

• Βράβευση των εφαρμογών που θα διακριθούν, συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες φορείς και υποστήριξη για την παραγωγική εφαρμογή τους.

Για τις ομάδες που θα διακριθούν προβλέπονται χρηματικά βραβεία, ενώ για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας με τον ΟΑΕΔ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ομάδες προγραμματιστών, startup εταιρείες και οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμμετέχουν με τους εξής τρόπους:

• υποβάλλοντας θέματα ή προβλήματα ή προκλήσεις για λύση που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει σε ολοκληρωμένη εφαρμογή (δημόσια υποβολή προτάσεων - διαβούλευση)

• αναπτύσσοντας πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα

• υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια (ως μέντορες, χορηγοί, υποστηρικτές, δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες, συλλογικοί φορείς).

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μαραθώνιο Καινοτομίας και το Open Day βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://crowdhackathon.com/neosoaed/