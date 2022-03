Στις 11 Μαρτίου το 34ο Insurance Conference στη Θεσσαλονίκη

Το πρώτο δια ζώσης συνέδριο για τον ασφαλιστικό κλάδο στην meta-Covid εποχή είναι πλέον γεγονός!

Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας λόγω των υγειονομικών συνθηκών, το Thessaloniki Insurance Conference (THINC) επανέρχεται δυναμικά, αποτελώντας το πρώτο συνέδριο για τον ασφαλιστικό κλάδο που πραγματοποιείται δια ζώσης στην μετά-Covid εποχή.

Το Thessaloniki Insurance Conference, καθιστά ένα θεσμό για την ασφαλιστική αγορά της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο. Φέτος, επιστρέφει με ανατρεπτική και πλήρως ανανεωμένη ατζέντα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, πάντα με υψηλού επιπέδου ομιλητές.

Mέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλητών του 34th Thinc οι συμμετέχοντες θα λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις για θέματα που τους απασχολούν και θα ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

16.00 – 16.15 Εγγραφές – Προσέλευση

16.15 – 16.25 Καλωσόρισμα Αριστείδης Βασιλειάδης, Founder, Insurance Innovation

16.25 – 16.40 Επίτιμος καλεσμένος Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Υπουργείο Υγείας

16.40 – 17.00 Θεσμικοί Χαιρετισμοί

Νικόλαος Τζόλλας, Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κυριάκος Μερελής, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων Ε.Ε.Θ, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Οικονομικός Επόπτης International Chamber of Commerce (ICC) HELLAS

Ισαάκ Δουμάνης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Ν. Θεσσαλονίκης (Σ.Δ.Α.Ε)

Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ)



17.00 – 17.10

Εισαγωγική Ομιλία

Μυρτώ Χαμπάκη, Partner, Advisory Services Experto Crede Consultants & International Projects & Solvency II, ARAG SE

«Το meta περιβάλλον στην Ασφαλιστική Βιομηχανία για την επόμενη δεκαετία»

Ενότητα 1: The CEO’s View

17.10 – 17.30 Νίκος Μακρόπουλος, Chief Executive Office, ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Δημήτρης Τσεκούρας, Chief Executive Office, ARAG Hellas

Ενότητα 2: Οι φυσικές καταστροφές και οι νέες προκλήσεις για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές - Οι Κλάδοι Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης στο προσκήνιο

17.30 – 17.40 Γεώργιος Τσακατούρας, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική

«Ασφαλίσεις Περιουσίας - Τα μηνύματα της αγοράς»

17.40 – 17.50 Κώστας Κωσταρέλος, Τεχνικός Διευθυντής, Cromar Insurance Brokers SA «Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης»

17.50 – 18.00 Μαρία Μηλιώνη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Βορείου και Νησιωτικής Ελλάδος, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α

«Ανάπτυξη και ασφαλιστική διαμεσολάβηση»



18.00 – 18.10 Αλέξανδρος Στόικος, Area Sales Supervisor, Carglass® Greece

«Παραμετροποίηση Κάμερας ADAS: Επενδύοντας στο Μέλλον, Σήμερα»



18.10 – 18.20 Ευριπίδης Ζάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις

Άννα Παπαδοπούλου, Κλάδος Ταξιδιωτικών Ασφαλίσεων, ANAΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις

«Η χρησιμότητα της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης στην εποχή του Covid-19»



18.20 – 18.50

1st Insurance Innovation Awards 2022 - Τελετή Απονομής

Απονομή βραβείων σε εταιρείες που καινοτόμησαν στον ασφαλιστικό κλάδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας

18.50 – 19.10

Coffee Break & mini snack

Ενότητα 3: Η ψηφιακή μετάβαση του ασφαλιστικού κλάδου έως το 2030 - Τάσεις και προοπτικές

19.10 – 19.20 Ισαάκ Γραμματικόπουλος, Enterprise Account Manager, Bluestream Solutions

«The Insurance Sector Transformation in Cloud-Computing Terms: An A to Z»

19.20 – 19.30 Δημήτρης Παπαπαύλου, President & Managing Director, HEALTHWATCH ASSISTANCE SA

«Smart Apps στον κλάδο Υγείας - Πώς η HealthWatch S.A καινοτομεί στην εξυπηρέτηση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»

19.30 – 19.40 Γιώργος Σοφός, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Γενικός Δ/ντής Οργάνωσης, Sofos A.E. Insurance Agency

«Καινοτομία υπηρεσιών και τεχνολογικοί αυτοματισμοί. Διαμορφώνοντας τον ασφαλιστή του μέλλοντος»

19.40 – 19.50 Κωνσταντίνος Βαρουξής, Head of Development, SmartRep

«Μετα-πανδημία: Από το Customer Experience στο Digital CX - Πως ένας ψηφιακός βοηθός (Chatbot) μετασχηματίζει την επιχείρηση σας»

19.50 – 20.00 Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, PK DATA

«Οι σημερινές τεχνολογικές προκλήσεις για το αύριο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης»

Ενότητα 4: Cyber insurance & Blockchain

20.00 – 20.10 Παναγιώτης Πιέρρος, Managing Director, Tictac cyber security & data recovery

Αναστάσιος Αμπατζόγλου, Managing Director, IQ Brokers

«Cyber insurance & Cyber security: μία νέα καινοτόμα λύση για την ελληνική αγορά»



20.10 – 20.20 Δρ. Νικόλαος Μπογονικολός, President, Aratos Group & Συγγραφέας του βιβλίου «Η νέα οικονομία του Blockchain»

«Η νέα τεχνολογία του blockchain και η επόμενη μέρα στον ασφαλιστικό κλάδο»



20.20 – 20.30 Νασσίμ Σύριος, Manager, Insurance AXD.gr

«Κυβερνοασφάλιση: Η επόμενη μέρα»

20.30

Ολοκλήρωση εργασιών συνεδρίου



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου thinc.gr

Eίσοδος ελεύθερη! Εξασφαλίστε σήμερα την θέση σας στο συνέδριο, κάνοντας προεγγραφή στo thinc.gr και διεκδικήστε πλούσια δώρα!

Βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων η είσοδος στο συνέδριο επιτρέπεται μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19.

Χορηγοί Συνεδρίου:

GOLD: ARAG, ANAX INSURANCE NETWORK, BLUESTREAM, CARGLASS, CROMAR, EXPERTO CREDE CONSULTANTS, HEALTH WATCH S.A, INTERLIFE, PK DATA, SOFOS INSURANCE AGENCY, TIC TAC, ΑΝΑΞ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,



SILVER: ARISTON COVER, COFACE, CONTRACT INSURANCE S.A., E.N. MANOS, EXTRA ASSISTANCE, AKRITIDIS & CHALATZIAN, GROUPAMA, HOOLIE FOUNDATION PET INSURANCE, IONIOS NEW AGENCY, TRUCK & CARGO INSURANCE, ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε



Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την Αιγίδα των: Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΟΑΔ, ΣΔΑΕ, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης



Χορηγοί Επικοινωνίας:



Κλαδικά sites: cyprusinsurancenews.com

Κλαδικά περιοδικά: The Insurer

Οικονομικά sites: bankingnews.gr, businessdaily.gr, epixeiro.gr, euro2day.gr, naftemporiki.gr, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ραδιόφωνο: North Radio 98.0

Τοπικά sites: voria.gr, olathessaloniki.com



Υποστηρικτές:

Advisin Insurance Services

Aratos Group

Baracunda Apartments

Exasfalisou.gr

FA Dezigns

InsuranceAXD.gr

Life Design

Smart Rep

SoEasy Insurance