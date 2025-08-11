Κόσκινο από ΑΑΔΕ στις καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή

Τις ανώνυμες και επώνυμες καταγγελίες για φοροδιαφυγή που γίνονται από πολίτες αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), θα «κοσκινίζουν» οι ελεγκτές της Φορολογικής Αρχής, με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) τριμελής Επιτροπή για την αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων, με σκοπό την περαιτέρω ελεγκτική αξιοποίησή τους. Έργο της επιτροπής ο έλεγχος των καταγγελιών και η προτεραιοποίησή τους, ανάλογα με τη βαρύτητα που έχουν.

Κάθε καταγγελία θα «φιλτράρεται» και θα βαθμολογείται και εν συνεχεία όσες λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ θα μπαίνουν στο αρχείο εκείνες με χαμηλή βαθμολογία.

Από τον Οκτώβριο του 2023 που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις (από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς).

Κομβικό στοιχείο η αξιοπιστία των καταγγελιών, καθώς η πλειονότητά τους προέρχεται από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, δυσαρεστημένους πελάτες ή πρώην στελέχη επιχειρήσεων. Γι’ αυτό κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, πριν ανάψει το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι μόνο κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους βρίσκονταν σε εξέλιξη πάνω από 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου. Οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.

Η διαδικασία

Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες, διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Για όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, ηχεί… συναγερμός. Δηλαδή αρχίζει άμεσα έλεγχος.

Αρμόδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι οι καταγγελίες πολιτών έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, καθώς πολλές φορές οδηγούν στην εξάρθρωση υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο.

Η «βαθμολόγηση» και η αυστηρή προτεραιοποίηση των υποθέσεων επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να εστιάζει σε υποθέσεις με το μεγαλύτερο ρίσκο, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αποτρέποντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.

Η κλίμακα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση συγκεκριμένη κλίμακα:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο.

1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.

4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση

Επίσης, κάθε πληροφορία περνά από τρία επιπλέον «φίλτρα»: αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, πριν αναλάβουν οι ελεγκτές να προχωρήσουν την έρευνα.