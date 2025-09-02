Ξεμπλοκάρει η αξιοποίηση της Λουτρόπολης στα Καμένα Βούρλα

Ένα καθοριστικό βήμα για την αξιοποίηση του ακινήτου «Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων» πραγματοποιήθηκε με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της 29ης Αυγούστου που ενέκρινε το ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) βάσει της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η έκδοση σε ΦΕΚ του Προεδρικού Διατάγματος (σ.σ.: δημοσιεύτηκε χθες) επί της ουσίας ενεργοποιεί την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της κοινοπραξίας Γαλήνη Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Μήτση, και Staritem Investments PLC, που είχε αναδειχθεί πλειοδότρια της σχετικής διαδικασίας το 2023.

Με την υπογραφή της σύμβασης και την έκδοση της αντίστοιχης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) χωροθέτησης που απαιτείται, ο επενδυτής θα λάβει το «πράσινο φως» για την έναρξη της εργασιών εκμετάλλευσης του ακινήτου. Όπως ανέφερε, μάλιστα, το ΤΑΙΠΕΔ «η μισθώτρια εταιρεία υποχρεούται να ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές επενδύσεις εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση της ΚΥΑ χωροθέτησης, ενώ η προθεσμία δύναται να παραταθεί για ένα έτος κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος».

Τι προβλέπει το ΕΣΧΑΔΑ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ, που συνοδεύεται και από την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Καμένων Βούρλων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το ακίνητο, συνολικής έκτασης 457 στρεμμάτων περίπου, χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Στο τμήμα Α, στην εκτός σχεδίου περιοχή, εμβαδού 10.140,94 τ.μ., επιτρέπεται η γενική χρήση Τουρισμού – Αναψυχής και ορίζονται οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις (υπαίθριες), εστίαση, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης-αναψυχής και λουτρικές εγκαταστάσεις.

Η μέγιστη δόμηση ορίζεται στα 700 τ.μ., το μέγιστο ποσοστό κάλυψης στο 10% και το μέγιστο ύψος κτιρίων στα 3,50 μ. Όπως επισημαίνεται, δε, «η δόμηση επιτρέπεται κατ’ αρχήν σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από τη γραμμή αιγιαλού. Κατ’ εξαίρεση, σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. (και μέχρι τη γραμμή παραλίας) επιτρέπονται μόνο ελαφρές ή προσωρινές κατασκευές για την εγκατάσταση χώρων εστίασης και αναψυχής, αποδυτηρίων, συγκροτημάτων υγιεινής, εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών και παιδικών χαρών, καθώς και ήπια τεχνικά έργα προστασίας των ακτών.

Το τμήμα Β, τροποποιείται βάσει της τροποποίησης του «εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1994 με την ανακατανομή των δομούμενων και κοινόχρηστων χώρων, τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου και εντός του τμήματος Β τεσσάρων ζωνών».

Στη Ζώνη Α, εμβαδού 65.681,65 τ.μ., περιλαμβάνονται όλες οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κτίρια (ξενοδοχεία ΓΑΛΗΝΗ, ΡΑΔΙΟΝ, ΘΡΟΝΙΟΝ και Υδροθεραπευτήρια ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ και ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ), εκ των οποίων τα κτίρια ΡΑΔΙΟΝ, ΘΡΟΝΙΟΝ και το υδροθεραπευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ έχουν χαρακτηρισθεί ως νεότερα μνημεία.

Στην εν λόγω Ζώνη, όπου επιτρέπεται η γενική κατηγορία χρήσεων γης Τουρισμός - Αναψυχή, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των ιαματικών πηγών, εστίαση, εμπορικά καταστήματα, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και πρωτοβάθμιες υπηρεσίας υγείας.

Σε ό,τι αφορά τη δόμηση, ορίζεται ως μέγιστη δόμηση «η υλοποιημένη κατά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ δόμηση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση κατεδάφισής τους και ανέγερσης νέων, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης θα είναι o ισχύων για την περιοχή 0,3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης έχει οριστεί στο 30% και το μέγιστο ύψος κτιρίων στα 8 μέτρα.

«Τα υφιστάμενα κτίρια διατηρούν το υλοποιημένο ύψος αυτών, ενώ σε περίπτωση κατεδάφισής τους το επιτρεπόμενο ύψος των νέων κτιρίων δεν θα υπερβαίνει τα 8,00 μ.», επισημαίνεται σχετικά.

Οι Ζώνες Β και Γ διαμορφώνονται ως πάρκο και είναι προσβάσιμες για το κοινό, ενώ η Ζώνη Δ διαμορφώνεται ως χώρος στάθμευσης.

Τα τμήματα Γ και Δ είναι περιοχές προστασίας και ανάδειξης ιαματικών πηγών. Στις περιοχές αυτές ορίζεται «η δημιουργία ζώνης προστασίας και ανάδειξης ιαματικών πηγών, με δεντροφύτευσή της και έργα προστασίας και ανάδειξης».

Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του τμήματος Ε έχει χαρακτηριστεί ως δάσος.

Ο διαγωνισμός

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2023 η κοινοπραξία Γαλήνη Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Μήτση, και Staritem Investments PLC αναδείχθηκε πλειοδότης του σχετικού διαγωνισμού που είχε διενεργήσει το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 40 ετών του ακινήτου «Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων».

Η βελτιωμένη οικονομική προσφορά που είχε υποβάλει η κοινοπραξία περιελάμβανε εφάπαξ καταβλητέο αντάλλαγμα ύψους 1.050.000 ευρώ και ετήσιο μίσθωμα 380.000 ευρώ.

Το ακίνητο περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Γαλήνη» και το υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», τα οποία είναι εν λειτουργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει τα χαρακτηρισμένα ως νεότερα μνημεία ξενοδοχεία «Ράδιον» και «Θρόνιον» και το επίσης χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο υδροθεραπευτήριο «Ασκληπιός», που είναι εγκαταλελειμμένα. Εντός της έκτασης βρίσκεται η ιαματική πηγή «Γεωργαλά» που έχει αναγνωρισθεί από τον Απρίλιο του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, μετά την ανακήρυξη πλειοδότη από το ΤΑΙΠΕΔ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την περιοχή και είχε ενημερωθεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Mitsis Hotels, Σταύρο Μήτση, και την πρόεδρο του ομίλου, Χριστίνα Μήτση, για το επενδυτικό σχέδιο αναβίωσης της λουτρόπουλης στα Καμένα Βούρλα με στόχο την ανάδειξή της εκ νέου σε προορισμό για δραστηριότητες που συνδέονται με την ευεξία.