Βιομηχανική συμμαχία Ελλάδας με 9 χώρες για φθηνότερο ρεύμα

Μέτωπο για τη στήριξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας που πλήττεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό που εντείνεται από το πόλεμο των δασμών, σύστησαν μέσα στο καλοκαίρι δέκα χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στη διακήρυξη που υπέγραψαν με πρωτοβουλία της Γαλλίας, η Ελλάδα μαζί με τις Τσεχία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο και Σλοβακία, ζητούν «επείγουσες παρεμβάσεις» για να αντιμετωπιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος που πλήττει το κλάδο, από τις χαλυβουργίες και τις τσιμεντοβιομηχανίες, μέχρι τα χημικά και τα μη σιδηρούχα μέταλλα.

Στη κοινή διακήρυξη της υπουργικής συμμαχίας των «10» γίνεται λόγος για επέκταση του μέτρου της αντιστάθμισης διαρροής άνθρακα πέραν του 2030, (με αυτονόητη τη διατήρηση του μέτρου σε πλήρη ισχύ μέχρι τότε), πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο πέραν του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για Προσιτές Τιμές Ενέργειας (το κάνουν ήδη η Ιταλία καθώς και άλλες χώρες), μαζί με εμπορικά μέτρα προκειμένου, λόγω της δασμολογικής πολιτικής της Ουάσιγκτον, να αποτραπεί το ενδεχόμενο ανακατεύθυνσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων από τρίτες χώρες που κανονικά θα είχαν προορισμό τις ΗΠΑ.

Στις βασικότερες παρεμβάσεις που ζητά η ευρωπαϊκή συμμαχία ξεχωρίζουν :

Ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας παράλληλα με τη διαδικασία της απανθρακοποίησης. Τέτοιο μέτρο είναι η παράταση της αντιστάθμισης και επέκτασής του σε πρόσθετους κλάδους που είναι αφενός ενεργοβόροι, αφετέρου εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Αποτελεσματικότερη λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς άνθρακα, προκειμένου να διασφαλιστούν σταθερές τιμές στα Δικαιώματα Εκπομπών Ρύπων (ETS) και στον πολυσυζητημένο Διασυνοριακό Μηχανισμό Προσαρμογής Ανθρακα (CBAM).

Στενό monitoring των εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες στην ενιαία αγορά της ΕΕ (καθώς έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ανακατεύθυνσης ροών, που υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ, θα κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ) και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων όπου απαιτείται.

Βελτίωση του επενδυτικού κλίματος για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μέσω της άρσης των αδικαιολόγητων εμποδίων για την ενιαία αγορά, με παράλληλη απλοποίηση του κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου, συνυπολογίζοντας τις αδειοδοτήσεις.

Διατήρηση ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα του φλέγοντος ζητήματος του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος που συνεπάγεται το υψηλό ενεργειακό κόστος για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Ένα θέμα που έχουν αναδείξει κατ' επανάληψη όλοι οι βιομηχανικοί φορείς στην Ελλάδα. Στη πράξη, η υπουργική συμμαχία ναι μεν καλωσορίζει το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ και όλες τις προτάσεις που στοχεύουν στη μείωση των τιμών ενέργειας, ωστόσο τονίζει ότι επείγει η λήψη πρόσθετων μέτρων προς τη κατεύθυνση αυτή.

