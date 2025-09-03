Πού κέρδισαν πανευρωπαϊκή πρωτιά τα ελληνικά ξενοδοχεία

Υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν τα ξενοδοχεία ανά τη χώρα στην αιχμή της σεζόν, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατακτήσει την πρώτη θέση της πανευρωπαϊκής κατάταξης σε επίπεδο εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR).

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα τερμάτισαν τον Ιούλιο στην πρώτη θέση της λίστας με τις υπό εξέταση 16 ευρωπαϊκές χώρες, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο να ξεπερνούν τα 200 ευρώ και να προσεγγίζουν τα 230 ευρώ καταγράφοντας την υψηλότερη άνοδο που έφτασε στο 15,4% σε ετήσια βάση.

Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που σημείωσε έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο πάνω από 200 ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην άνοδο κατά 20,7% της μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) και επετεύχθη παρά τη μείωση κατά 3,7% της πληρότητας.

Σημειωτέον ότι πέρυσι τον Ιούλιο το RevPAR των ελληνικών ξενοδοχείων είχε διαμορφωθεί κάτω από τα 200 ευρώ.

Οι ανταγωνιστές

Τα καλά αποτελέσματα της Ελλάδας άφησαν πίσω της άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις του τουρισμού, με βάση τα στοιχεία της MKG Consulting. Ως εκ τούτου, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 3,3%, χάρη στην οριακή άνοδο της πληρότητας κατά 0,5 μονάδες και στην ενίσχυση σε ποσοστό 2,7% της μέσης ημερήσιας τιμής.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Οι ξενοδόχοι στην Ιταλία κατέγραψαν μείωση της πληρότητάς τους κατά 1,1 μονάδα παρά τη μείωση της μέσης τιμής ανά διανυκτέρευση κατά 4,4%. Αυτή η μείωση στην απόδοση οδήγησε σε πτώση 5,4% του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο.

Στην Πορτογαλία, η πληρότητα παρέμεινε σταθερή με οριακή αύξηση 0,8%, ενώ η μέση ημερήσια τιμή μειώθηκε κατά 2%, με αποτέλεσμα τη μείωση του RevPAR κατά 1%.

Η Γαλλία, αν και παρουσίασε ανάκαμψη τον Ιούνιο, στην αιχμή της σεζόν, τον Ιούλιο, κατέγραψε πτώση 5% σε επίπεδο εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,3 μονάδες, ωστόσο, οι ξενοδόχοι μείωσαν τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση κατά 8% προκειμένου να προσελκύσουν ταξιδιώτες.

Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου επέστρεψε σε θετική ανάπτυξη μετά από έναν υποτονικό Ιούνιο. Έτσι, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,6 μονάδες και η μέση ημερήσια τιμή παρέμεινε σταθερή, οδηγώντας σε άνοδο 3,9% τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο. Τέλος, η Γερμανία παρά το γεγονός ότι περιόρισε τις απώλειες του Ιουνίου, σημείωσε πτώση του RevPAR κατά 9,1% σε ετήσια βάση.

Σε ό,τι αφορά, πάντως, το καθαρό RevPAR, η Ελβετία τερμάτισε στη δεύτερη θέση της πανευρωπαϊκής κατάταξης με το σχετικό ποσό να κινείται πάνω από τα 150 ευρώ. Σε όλες τις υπόλοιπες υπό εξέταση χώρες, το αντίστοιχο ποσό έμεινε κάτω από τα 150 ευρώ. Ουραγοί ήταν η Τσεχία και η Λετονία, καθώς τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ξεπέρασαν οριακά τα 50 ευρώ.

Η εικόνα πανευρωπαϊκά

Σε γενικές γραμμές, τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία κατέγραψαν μειωμένο αριθμό επισκεπτών τον Ιούλιο του 2025, ακόμη και σε παραδοσιακά ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς.

Την ίδια στιγμή, ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτών επιλέγει πλέον τα καταλύματα τύπου Airbnb, με τη Eurostat να αναφέρει ισχυρή αύξηση στις κρατήσεις μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας το 2024, μια τάση που εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2025.

Το ποσοστό πληρότητας σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχείων, πάντως, αυξήθηκε κατά 1,3 μονάδα σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, με τα καταλύματα μεσαίας και υψηλής κατηγορίας να παρουσιάζουν την υψηλότερη αύξηση σε επίπεδο εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο, στο 2,1% και 1,8% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τη μέση ημερήσια τιμή, όμως, η τάση είναι πτωτική, με μείωση 4%. Συνολικά, η ευρωπαϊκή αγορά ξενοδοχείων έχασε 2,3% ως προς το RevPAR σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, με τις πιο σημαντικές απώλειες να διαπιστώνονται στα καταλύματα των χαμηλότερων κατηγοριών.