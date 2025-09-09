Πόση αύξηση θα πάρουν οι συνταξιούχοι τη νέα χρονιά

Αυξήσεις στις συντάξεις τους, μεταξύ 1,1% - 2,5%, θα λάβουν για το 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι προσωπική διαφορά. Από τον Ιανουάριο του 2027, έτος πλήρους κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν οριζόντια αύξηση, με βάση το πού θα κινηθούν ο πληθωρισμός και το ΑΕΠ του 2026.

Αναλυτικά, όπως τελικά διευκρινίστηκε χθες (8/9), ενίσχυση εισοδήματος θα έχουν από 1η Ιανουαρίου 2026 όλοι οι συνταξιούχοι, όχι μόνο λόγω της μείωσης φορολογίας αλλά και λόγω αύξησης της σύνταξης, τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού που θα «κλειδώσει» στο τέλος του έτους (καθορίζεται από το άθροισμα του ρυθμού ανάπτυξης και του δείκτη τιμών καταναλωτή, διά δύο).

Αν δηλαδή η αύξηση που θα δοθεί στις συντάξεις κλειδώσει κοντά στο 2,35%, όπως θεωρεί πολύ πιθανό το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, στις αρχές του 2026 δεν θα υπάρξει κανένας συνταξιούχος που να μη λάβει αύξηση, τουλάχιστον της τάξης του 1,18%. Οι αυξήσεις θα κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς και θα φθάνουν στο 100%, εάν η προσωπική διαφορά είναι μηδενική.

Η ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη για όσους δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο βάσει όχι μόνο εισοδηματικών αλλά και ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν μεταβάλλονται.

Κατά την εξειδίκευση των παρεμβάσεων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και το οικονομικό επιτελείο, παρουσιάστηκαν τα εξής παραδείγματα:

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 357 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 462 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 388 ευρώ καθαρά. Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά, θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Στην πράξη, θα υπάρξουν συνταξιούχοι από τους συνολικά 671.586 με προσωπική διαφορά, των οποίων η αύξηση θα ξεπεράσει την προσωπική τους διαφορά. Αυτοί θα λάβουν αναλογικό ποσό αύξησης της τάξης του 50% με 99%.

Αν δηλαδή η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 10 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 20 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 67%. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ, που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83%.

Οι συνταξιούχοι που θα έχουν αύξηση μικρότερη από το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς, θα πάρουν στην τσέπη το 50% της αύξησης διατηρούμενης της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα καταργηθεί ολοσχερώς το 2027. Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 100 ευρώ, οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης, δηλαδή 15 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν 671.586 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά. Πρόκειται δηλαδή για τη διαφορά που προκύπτει όταν το καταβαλλόμενο σήμερα ποσό της σύνταξης συγκριθεί με το ποσό της σύνταξης που θα έπαιρνε ένας συνταξιούχους με τις ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμένο όμως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Από αυτούς, οι 279.970 έχουν εισόδημα από κύρια σύνταξη μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ. Άλλοι 228.548 έχουν εισόδημα 500 - 1.000 ευρώ ενώ υπάρχουν και 141.139 συνταξιούχοι, με θετική Προσωπική Διαφορά, παρά το γεγονός ότι η σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ τον μήνα.

Σε ό,τι αφορά το ύψος της προσωπικής διαφοράς, στους περισσότερους από τους συνταξιούχους (159.148 άτομα) κυμαινόταν από 100 έως 200 ευρώ. Με τον φετινό ρυθμό αύξησης των συντάξεων (2,35%) θα χρειάζονταν έως έξι χρόνια, για να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά.

Υπάρχουν βέβαια και 64.060 συνταξιούχοι, των οποίων η εναπομείνασα προσωπική διαφορά ξεπερνά τα 300 ευρώ και για τον μηδενισμό της θα απαιτούνταν ακόμη και 10 χρόνια.