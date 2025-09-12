Ποιοι τουριστικοί προορισμοί απογειώθηκαν τον Αύγουστο

Σε τροχιά επούλωσης των «πληγών» βρίσκεται η Σαντορίνη, με την επιβατική κίνηση στο κυκλαδίτικο νησί να καταγράφει σταθερή βελτίωση, αλλά παράλληλα να επηρεάζει αρνητικά τη συνολική απόδοση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece.

Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού τον Αύγουστο σημείωσε πτώση σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9,4%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, κλείνοντας την ψαλίδα των προηγούμενων μηνών. Σημειωτέον ότι η κίνηση στο νησί του ηφαιστείου κατέγραψε μείωση κατά 27,8% τον Απρίλιο, ποσοστό που περιορίστηκε στο 21,4% τον Μάιο, έπεσε στο 17,2% τον Ιούνιος και μειώθηκε περαιτέρω στο 11,6% τον Ιούλιο.

Στα θετικά στοιχεία του Αυγούστου περιλαμβάνεται το γεγονός ότι η κίνηση από την Τουρκία, την Ισπανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη συνολική μείωση που καταγράφηκε στο νησί.

Συνολικά, η διεθνής κίνηση στην αιχμή της σεζόν σημείωσε πτώση 7,3%, με την κίνηση εσωτερικού να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες στο -13,9%. Σε επίπεδο 8μήνου, πάντως, το ποσοστό μείωσης παραμένει διψήφιο στο 16%.

Ο έτερος premium τουριστικός προορισμός της χώρας, η Μύκονος, ανακτά σταδιακά τον βηματισμό του, διατηρώντας το θετικό πρόσημο στον μηνιαίο απολογισμό. Έτσι, το νησί των ανέμων σημείωσε οριακή άνοδο 0,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με την κίνηση εσωτερικού να παραμένει σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στο -7%. Στον αντίποδα, άνοδο 2,4% σημείωσε η διεθνής κίνηση.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του νησιού το 8μηνο, η κίνηση παρουσίασε αρνητική απόκλιση 0,9% σε ετήσια βάση.

Ποιοι προορισμοί ξεχώρισαν

Στους προορισμούς που ξεχώρισαν περιλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη που συνέχισε να καταγράφει ισχυρή άνοδο στο 9% στο peak της σεζόν, με πάνω από 910 χιλιάδες επιβάτες. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην αυξημένη κίνηση από τη Γερμανία, το Ισραήλ και την Πολωνία, με τους περισσότερους αερομεταφορείς, όπως η χαμηλού κόστους Ryanair, να καταγράφουν αξιοσημείωτες αυξήσεις.

H Ρόδος στο συν 4,8% παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των απωλειών της κίνησης κυρίως λόγω της Σαντορίνης. Η ισραηλινή αγορά ενισχύθηκε κατά 42,9%, κυρίως χάρη στις κινήσεις των EL AL, Arkia, BlueBird και FlyYo.

Το θετικό momentum της διατήρησε και η Κέρκυρα, με αύξηση 5,3%, τροφοδοτούμενη από τη ζήτηση που διαπιστώθηκε από τις αγορές της Γερμανίας, του Ισραήλ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στους κερδισμένους συμπεριελήφθησαν και τα Χανιά, με άνοδο επιβατικής κίνησης 6,7%, η οποία οφείλεται κυρίως στις Ryanair, Condor και Aegean.

Μείωση, εκτός της Σαντορίνης, κατέγραψαν τον Αύγουστο επίσης Κεφαλονιά (0,6%) και Σάμος (0,7%).

Η μεγάλη εικόνα

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλές επιδόσεις που κατέγραψαν τα 14 αεροδρόμια (Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου) σηματοδότησαν δύο ρεκόρ για τη Fraport Greece, καθώς για πρώτη φορά οι αερολιμένες που διαχειρίζεται η εταιρεία υποδέχτηκαν σχεδόν 6,8 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μόνο μήνα, αριθμός που παραπέμπει σε αύξηση 4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Παράλληλα, για πρώτη φορά ένα μόνο αεροδρόμιο, εκείνο της Ρόδου, ξεπέρασε τους 1,3 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στις αρχές του καλοκαιριού δεν επηρέασε την επιβατική κίνηση από το Ισραήλ τον Αύγουστο, η οποία αυξήθηκε κατά 53,9% (+68 χιλιάδες επιβάτες) σε ετήσια βάση, κυρίως χάρη στους ισραηλινούς αερομεταφορείς (π.χ. Arkia, Israir, EL AL, BlueBird).

Αρκετοί αερομεταφορείς έχουν επαναφέρει το πτητικό πρόγραμμα που ακολουθούσαν πριν από την κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ωστόσο κάποιες αεροπορικές εταιρείες που είχαν προγραμματίσει πτήσεις στην αρχή της σεζόν δεν έχουν ακόμη επανεκκινήσει τις δραστηριότητές τους (π.χ. Aegean, Wizzair). Με βάση το αρχικό μηνιαίο πρόγραμμα, τον Ιούλιο «χάθηκαν» περίπου 80 πτήσεις.

Σε ό,τι αφορά τον συντελεστή πληρότητας του Αυγούστου, ενισχύθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με πέρυσι, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 88% έναντι του Αυγούστου του 2024, όταν είχε ανέλθει στο 87,7%.

Η Αegean, η Sky express και η Ryanair συνέθεσαν το top 3 των αεροπορικών που μετέφεραν τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών εσωτερικού. Αντίστοιχα, Ryanair, easyJet, TUI, όμιλος Lufthansa και Jet2.com μετέφεραν τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών ταξιδιωτών.

Ως προς τις αγορές που «ψήφισαν» Ελλάδα τον Αύγουστο, στην κορυφή βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολούθησε η Γερμανία και την πεντάδα συμπλήρωσαν Ιταλία, Πολωνία και Ολλανδία.

Σε επίπεδο 8μήνου η επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε σε 26,3 εκατ., με άνοδο 2,6%. Η κίνηση εσωτερικού σημείωσε οριακή μείωση 0,2% το διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο, ενώ η διεθνής κίνηση κατέγραψε αύξηση 3,3% σε ετήσια βάση.