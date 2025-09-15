Γιατί παραλαμβάνουμε 700.000 λιγότερα αντιγριπικά εμβόλια

της Δέσποινας Καραγιαννοπούλου (iatronet.gr)

Σημαντικά χαμηλότερη από πέρυσι θα είναι η φετινή προμήθεια της χώρας σε αντιγριπικά εμβόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα εισαχθούν 3,5 εκατ. εμβόλια κατά της γρίπης όταν πέρυσι ήταν 4,2 εκατ. δόσεις. Παράγοντες της αγοράς μας ανέφεραν ότι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη μείωση είναι δύο.

Ο πρώτος έχει να να κάνει με την εμβολιαστική κόπωση των πολιτών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των διαφορετικών εμβολίων που καλούνται να πραγματοποιήσουν. Ο δεύτερος λόγος είναι απόρροια της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που επιβλήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας του Κορωνοϊού, η οποία αρχικά δημιούργησε και εν συνεχεία πυροδότησε μια αντιεμβολιαστική τάση η ισχύς της οποίας χρόνο με το χρόνο αυξήθηκε. Λάθος, υποστηρίζουν οι επιστήμονες καθώς τα εμβόλια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να μειώσουν τη νοσηρότητα, τις νοσηλείες και τους θανάτους.

Ποιες εταιρείες θα εισάγουν αντιγριπικά εμβόλια και ποιος είναι ο νέος παίκτης

Από το σύνολο των 3,5 εκατ. δόσεων που θα εισαχθούν φέτος, ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ θα προμηθεύσει την χώρα με περίπου 2,1 εκατ. εμβόλια. Επίσης, η Win Medica θα εισάγει 600.000 δόσεις, η Viatris θα φέρει 350.000 εμβόλια και η Glaxo 400.000 εμβόλια.

Ο νέος παίκτης κατά πληροφορίες, ακούγεται ότι θα είναι η AstraZeneca που θα εισάγει ένα ρινικό σπρέι (αντιγριπικό εμβόλιο) για παιδιά με τις ποσότητες αυτού να ανέρχονται σε 50.000.

Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα οι εταιρείες θα ξεκινήσουν να προμηθεύουν τις φαρμακοβιομηχανίες, καθώς από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά ουσιαστικά και η εμβολιαστική περίοδος κατά της γρίπης.

Οσον αφορά τον προϋπολογισμό για τα αντιγριπικά εμβόλια, ανέρχεται για τη φετινή περίοδο στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο των εμβολίων η σχετική δαπάνη για το 2025 είναι στα 215 εκατ. ευρώ.

Το παράδοξο

Πριν λίγο καιρό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε σύσταση να αποσυρθούν από όλα τα κράτη τα τετραδύναμα εμβόλια (λόγω εκρίζωσης ενός στελέχους του Β Γιαγκαμάτα) και να παραμείνουν μόνο τα τριδύναμα. Σήμερα σχεδόν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή της σύστασης, ενώ άλλα αναπτυσσόμενα κράτη ή χώρες που πλήττονται από πολέμους όπως η Ουκρανία θα διατηρήσουν και τα δύο είδη εμβολίων.

Στην Ελλάδα, λένε οι πηγές μας ότι το Υπουργείο Υγείας είχε ενημερώσει ότι θα προχωρήσει σε σχετικές συστάσεις για τη χρήση των εμβολίων, χωρίς όμως ακόμη να το έχει πράξει. Γεγονός που σημαίνει ότι αν δεν το πράξει θα συνυπάρξουν τριδύναμα και τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια.