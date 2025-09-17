Ξενοδοχεία - Airbnb: Ποιος κέρδισε τη μάχη του καλοκαιριού

Υψηλότερη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση, αλλά χαμηλότερη πληρότητα κατέγραψαν τα καταλύματα που μισθώνονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb σε σχέση με τα ξενοδοχεία στην αιχμή της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας AirDNA, τα καταλύματα τύπου Airbnb κατέλαβαν την έκτη θέση στην πανευρωπαϊκή κατάταξη σε επίπεδο τιμής, με το σχετικό ποσό να διαμορφώνεται στα 201 ευρώ για το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρέθηκε το Μονακό στα 337 ευρώ και ήταν η μοναδική χώρα που αναρριχήθηκε πάνω από τα 300 ευρώ, ακολούθησε η Ισλανδία στα 249 ευρώ και την τριάδα συμπλήρωσε το Ηνωμένο Βασίλειο στα 225 ευρώ.

Την τέταρτη θέση κατέλαβε η Ελβετία στα 209 ευρώ, λίγο υψηλότερα από την Ισπανία που ακολούθησε στα 207 ευρώ, με την Ελλάδα να βρίσκεται, όπως προαναφέρθηκε, στα 201 ευρώ και να υστερεί κατά 2,5% σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα του ΙΤΕΠ για τα ξενοδοχεία

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), η μέση τιμή διάθεσης ενός δωματίου τον Ιούλιο, στην αιχμή της σεζόν, διαμορφώθηκε στα 168 ευρώ, ενισχυμένη κατά 14% σε σχέση με τον Ιούνιο και μειωμένη κατά 3% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν το σχετικό ποσό είχε ανέλθει σε 174 ευρώ.

Σε επίπεδο πληρότητας κερδισμένα αναδείχθηκαν τα ξενοδοχεία, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται τον Ιούλιο στο 82,4% αν και ελαφρά μειωμένο από το 82,8% τον Ιούλιο του 2024. Και αυτό γιατί σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν τα καταλύματα τύπου Airbnb με την πληρότητα να ανέρχεται στο 70%. Στην κορυφή της Ευρώπης ως προς το συγκεκριμένο μέγεθος βρέθηκε η Ισλανδία με 80%.

Σημειωτέον ότι το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) στα καταλύματα τύπου Airbnb διαμορφώθηκε σε 142 ευρώ με την αύξηση στα διαθέσιμα καταλύματα και τη ζήτηση να κινούνται πρακτικά παράλληλα.

Η μάχη της Αθήνας

Στη σύγκριση με τα ξενοδοχεία της Αθήνας, πάντως, τα Airbnb μένουν αρκετά πίσω. Πιο αναλυτικά, τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης κατέγραψαν πληρότητα 65% το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου, με τη μέση τιμή ανά διανυκτέρευση να ανέρχεται στα 110 ευρώ και το έσοδο ανά διαθέσιμο κατάλυμα να διαμορφώνεται στα 72 ευρώ.

Πολύ υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν, την ίδια στιγμή, τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην ελληνική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού, τα ξενοδοχεία κατέγραψαν πληρότητα 83,3% τον Ιούλιο έναντι 86,4% το 2024, παραπέμποντας σε μείωση 3,6%.

Η μέση τιμή στα ξενοδοχεία της ελληνικής πρωτεύουσας ανήλθε στα 207,85 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,1% από τα 205,54 ευρώ το 2024 και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, μειωμένο κατά 2,5% σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι το RevPar τον Ιούλιο του 2024 είχε ανέλθει στα 177,64 ευρώ.

Η εικόνα πανευρωπαϊκά

Σε γενικές γραμμές, οι καταχωρίσεις για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σημείωσαν ρεκόρ τον Αύγουστο, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας τα 4,16 εκατ., μια αύξηση 2,8% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή, η αύξηση της προσφοράς συνεχίζει να επιβραδύνεται, με τον Αύγουστο να είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας με άνοδο κάτω του 3%. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε αύξηση κάτω του 3% ήταν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2022.

Ως προς τις νέες καταχωρίσεις, μετά την απότομη αύξηση που παρατηρήθηκε μέχρι τα μέσα του 2024, η αύξηση της προσφοράς πανευρωπαϊκά έχει σαφώς επιβραδυνθεί. Οι νέες καταχωρίσεις μειώθηκαν τον Αύγουστο στο 10% σε ετήσια βάση.

Διψήφια αύξηση της προσφοράς κατέγραψαν:

Νορβηγία (+16,7%)

Τσεχική Δημοκρατία (+14,6%)

Φινλανδία (+12,9%)

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν:

Ισπανία (-2,9%)

Κροατία (-2,1%)

Ιταλία (-1,1%)

Σύμφωνα με την AirDNA, οι διανυκτερεύσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα, αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 3,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο ρεκόρ των 66,2 εκατ., αλλά οι κρατήσεις (σ.σ.: αφορούν τον τρέχοντα μήνα ή κάποιον μεταγενέστερο της κράτησης) μειώθηκαν κατά 0,4%, σηματοδοτώντας μια ελαφρά επιβράδυνση.