Εσπασαν κοντέρ οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια

Περισσότερα από 31.000 λεπτά καθυστερήσεων καταγράφηκαν την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στα ελληνικά αεροδρόμια, με το τοπίο σχετικά με την ομαλοποίηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των περιορισμών χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου να παραμένει θολό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, η Ελλάδα την περασμένη Κυριακή βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις χώρες στις οποίες καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, με πάνω από 31.000 λεπτά καθυστερήσεων (Air Traffic Flow Management delay-ATFM delay).

Από αυτά, τα περίπου 23.000 λεπτά (75%) αποδόθηκαν σε περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου (capacity/staffing). Ακολούθως, περίπου 7.300 λεπτά καθυστερήσεων καταγράφηκαν λόγω καιρικών συνθηκών (weather) και 340 λεπτά καθυστερήσεων σημειώθηκαν λόγω της χωρητικότητας των αεροδρομίων (aerodrome capacity).

Μάλιστα, την 28η Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν περισσότερες καθυστερήσεις ακόμη και σε σχέση με το peak της τουριστικής σεζόν, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά λόγω του υψηλού αριθμού αφίξεων και αναχωρήσεων στα αεροδρόμια και λόγω ελλείψεων προσωπικού πολλές είναι οι πτήσεις που αναχωρούν ή προσγειώνονται πέραν του προκαθορισμένου χρόνου.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, στις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν περί τα 29.000 λεπτά καθυστερήσεων, εκ των οποίων ωστόσο το 29% αποδιδόταν στις καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχα, στις 30 Αυγούστου ανήλθαν σε περίπου 25.000.

Σημειωτέον ότι και στις 27 Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις, στα 27.000 λεπτά περίπου, εκ των οποίων το 95% οφειλόταν σε περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου (capacity/staffing).

Η εικόνα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα είναι τα στοιχεία του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας, βάσει των οποίων πάνω από το 1/3 των προγραμματισμένων αφίξεων επηρεάστηκαν την Κυριακή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο 33% των αφίξεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ) σημειώθηκε καθυστέρηση την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των αναχωρήσεων που επηρεάστηκε ανήλθε στο 21%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για το 9% των αφίξεων ο χρόνος καθυστέρησης ανήλθε έως 15 λεπτά, για το 10% η καθυστέρηση διαμορφώθηκε μεταξύ 16 και 30 λεπτών, ενώ ένα ποσοστό 14% των αφίξεων σημείωσε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 31 λεπτών.

Σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις, το 15% των δρομολογίων αναχώρησε με καθυστέρηση 15 λεπτών, το 5% σημείωσε καθυστέρηση μεταξύ 16 και 30 λεπτών και το 1% των αεροσκαφών που εκτελούσαν προγραμματισμένες πτήσεις απογειώθηκε έπειτα από καθυστέρηση μεγαλύτερη των 31 λεπτών.

Σημειωτέον ότι αυτή την περίοδο, μετά το peak της θερινής τουριστικής σεζόν κατά την οποία ο ημερήσιος αριθμός αφίξεων και αναχωρήσεων ήταν άνω των 1.000, στο αεροδρόμιο της Αθήνας καταγράφονται περί τις 900 αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων την ημέρα.

Παρόμοια ήταν και η εικόνα το Σάββατο, όταν το 23% των αφίξεων και το 17,4% των αναχωρήσεων κατέγραψαν καθυστέρηση.

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις:

Το 4% κατέγραψε καθυστέρηση έως 15 λεπτά

Το 7% σημείωσε καθυστέρηση μεταξύ 16 και 30 λεπτών και

Το 12% κατέγραψε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 31 λεπτών.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τις αναχωρήσεις:

Το 4,8% κατέγραψε καθυστέρηση έως 15 λεπτά

Το 1,6% σημείωσε καθυστέρηση μεταξύ 16 και 30 λεπτών και

Το 1% κατέγραψε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 31 λεπτών.

Η επόμενη ημέρα

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής, πάντως, το χρονοδιάγραμμα επαναφοράς στην κανονικότητα, με το μοναδικό ενθαρρυντικό στοιχείο να αφορά τον αριθμό των πτήσεων ο οποίος σταδιακά θα φθίνει μέρα με τη μέρα, δεδομένου ότι η τουριστική σεζόν κατεβάζει ταχύτητα.

Την ίδια στιγμή, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», το οποίο αποτελεί έναν από τους λόγους της διαμάχης μεταξύ των Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της κυβέρνησης, θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 9 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις καθυστερήσεις των τελευταίων ημερών κάνουν λόγο για «slow down», δηλαδή για εξυπηρέτηση λιγότερων αφίξεων/αναχωρήσεων αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Αθήνας από την πλευρά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Από την πλευρά της η Ένωση Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας κάνει λόγο για εμπαιγμό. «Πλέον μετά τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα δεν έχει νόημα να υπερβάλλουμε εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα. Επομένως κανένα «slow down» δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», υποστηρίζει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της.