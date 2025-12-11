Τι ζητούν οι developers για να τρέξουν το project «προσιτή στέγη»

Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για επενδύσεις στις προσιτές κατοικίες, ωστόσο το υπάρχον νομικό και φορολογικό πλαίσιο αποθαρρύνει την εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα.

Πρόκειται για ένα από τα συμπεράσματα από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο της παρουσίασης μελέτης για την αγορά ακινήτων της Ευρώπης από το Urban Land Institute Ελλάδας-Κύπρου.

Επενδυτές, αναλυτές και στελέχη της αγοράς μίλησαν για σημαντικά εμπόδια στον δρόμο των ξένων και εγχώριων επενδυτών που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν προσιτές κατοικίες οι οποίες θα ενισχύσουν την προσφορά, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, λαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πορτογαλία, που στοχεύουν σε ένα πιο φιλικό πλαίσιο που υποστηρίζει την κατασκευή κατοικιών με χαμηλό κόστος.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη έργων στην προσιτή στέγαση στη χώρα μας συγκαταλέγονται η Prodea, ο AKTOR και η Dimand.

«Τα όρια στο τι μπορούν να κάνουν μόνες τους οι εταιρείες ανάπτυξης είναι πολύ ξεκάθαρα. Μπορούμε να ελέγξουμε τι αναπτύσσουμε, αλλά το υπό ποιους κανόνες το κάνουμε είναι ζήτημα πολιτικής», σημείωσε η Άννα Χαλκιαδάκη, CFO της Dimand.

«Το κράτος πρέπει να παίξει τον ρόλο του. Χρειαζόμαστε ταχύτερο και πιο ξεκάθαρο χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και πιο ευέλικτους κανόνες σχετικά με τον συντελεστή δόμησης για έργα προσιτής κατοικίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πιο φιλικό πλαίσιο ΦΠΑ», πρόσθεσε η ίδια.

Ειδικοί συμφωνούν ότι οι μεταρρυθμίσεις στον κλάδο που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις επικεντρώνονται σε αλλαγές του ΦΠΑ και του φόρου μεταβίβασης.

«Για τις αλλαγές στο ΦΠΑ που αφορά την προσιτή κατοικία μιλάμε με την κυβέρνηση εδώ και 10 χρόνια», αναφέρουν κύκλοι της αγοράς, προσθέτοντας ότι «δείχνουν να συμφωνούν μαζί μας οι κυβερνώντες όμως δεν βλέπουμε και καμία απόφαση».

Δράση στην Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία, η κεντρική κυβέρνηση φαίνεται να χτυπά στην καρδιά του προβλήματος. Πριν από λίγες μήνες, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο που περιέχει μια εκτεταμένη φορολογική μεταρρύθμιση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης οικονομικά προσιτής στέγασης, παρουσιάζοντας ένα σύνολο φορολογικών κινήτρων.

Μία από τις πιο αναμενόμενες ρυθμίσεις είναι η μείωση του ΦΠΑ από 23% σε 6% για εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης που προορίζονται για κύρια κατοικία ή μακροχρόνια μίσθωση. Για την αποφυγή καταχρήσεων, το νέο καθεστώς επιβάλλει και αυστηρές χρονικές προϋποθέσεις στα φορολογικά οφέλη που εισάγονται.

Τα βήματα στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα η πολιτική κατά της στεγαστικής κρίσης που συνεχίζει να ακολουθεί η κυβέρνηση στοχεύει σε μεγάλο βαθμό σε μέτρα που ενισχύουν τη ζήτηση, επιδεινώνοντας τα προβλήματα. Παράλληλα, βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνονται κάποια πρώτα μικρά βήματα στην πλευρά της προσφοράς.

Προχθές συνεδρίασε η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής (ΚΥΕΣΤΕΠΟ), υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Σε ανακοίνωσή της, η επιτροπή ανέφερε ότι στον προγραμματισμό για το 2026 περιλαμβάνεται η προκήρυξη 10 δημοσίων ακινήτων σε ιδιώτες για κοινωνική αντιπαροχή, και έτερη για την κατασκευή περί των 1.350 προσιτών κατοικιών σε τρία ανενεργά στρατόπεδα.