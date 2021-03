Βίκος: Με cola zero «σφήνα» σε μια αγορά που τρέχει με οδηγό την Coca-Cola

Με το νέο προϊόν cola zero, το οποίο τοποθετείται από σήμερα στα ράφια των supermarket, δίπλα στον leader της αγοράς, την Coca-Cola Zero, η Βίκος στοχεύει σε ανταγωνιστικό μερίδιο, τουλάχιστον διπλάσιο σε όγκο από αυτό που σήμερα ελέγχει στα αναψυκτικά - και εκτιμάται σε περίπου 4,2%.

Η διοίκηση της εταιρείας εμφιαλώσεως Βίκος, μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφιαλωμένου νερού στη χώρα, εκτιμά ότι τους στόχους της στο νέο εγχείρημα υποστηρίζουν τόσο η σύσταση του προϊόντος και οι επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής όσο και η τοποθέτηση των σημάτων Βίκος στο δίκτυο της μικρής λιανικής σε συνδυασμό με την περιορισμένη σχετικά έκθεση στη ho.re.ca..

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην αγορά εδώ και 30 χρόνια με έδρα και στρατηγείο τα Γιάννενα, ολοκληρώνει ένα τριετές business plan ύψους περί τα 25 εκατ. ευρώ με επίκεντρο την επέκταση των μονάδων εμφιάλωσης στο Καλπάκι και την Περίβλεπτο Ιωαννίνων αλλά και την ενίσχυση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προπλάσματος πλαστικών φιαλών ΡΕΤ και πωμάτων ΡΕ στη Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Βίκος το σύνολο της αγοράς αναψυκτικών αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,8% την περίοδο 2016 - 2020 ενώ η αντίστοιχη ανάπτυξη για την κατηγορία cola διαμορφώθηκε σε 8,4%. Τα σήματα της Βίκος αναπτύσσονται σωρευτικά με ρυθμό 333% στην αγορά αναψυκτικών και με ρυθμό 578% στην κατηγορία Cola. Η επίδοση έρχεται μετά από περίπου εννέα χρόνια από την είσοδο στην αγορά αναψυκτικών (έκανε ντεμπούτο το 2011 με το Βίκος Cool - Tea) και σχεδόν πέντε από την είσοδο στην κατηγορία Cola, με τη δημιουργία της Βίκος Cola (τo 2016) ενώ ακολούθησε η Βίκος Cola με στέβια.

Σημειώνεται ότι η κατηγορία Zero Sugar έχει αυξηθεί κατά 57% από το 2016 και αποτελεί πλέον το 30% της κατηγορίας Cola, αφού σχεδόν 1 στους 3 καταναλωτές που αγοράζουν Cola επιλέγουν Cola Zero Sugar. Ηγέτης της κατηγορίας είναι η Coca-Cola, με την Coca-Cola Zero αλλά δίπλα της έχουν τοποθετήσει προϊόντα κι άλλες εταιρείες.

Η Βίκος Cola μπαίνει στην κατηγορία με αξιώσεις, σύμφωνα με τη διοίκηση της ελληνικής εταιρείας, που παρουσίασε χθες σε ψηφιακή συνάντηση με δημοσιογράφους το νέο της προϊόν. Ο Κωνσταντίνος Σεπετάς, μέλος της επιχειρηματικής οικογένειας, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της ΒΙΚΟΣ, τόνισε ότι πρόκειται για την πρώτη ελληνική zero cola ενώ η Ελένη Θεοχάρη, Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΒΙΚΟΣ αναφέρθηκε διεξοδικά στην πρώτη ύλη, το μεταλλικό νερό Βίκος. Όπως αναφέρθηκε, τα αναψυκτικά παράγονται από φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, το οποίο έχει την ιδανική σύνθεση και σκληρότητα για τη συγκεκριμένη χρήση, χωρίς να χρειάζεται επεξεργασία για μείωση των αλάτων. Από άποψη τιμής θα διατίθεται 70 με 80 λεπτά φθηνότερα στην εξάδα από τον leader.

Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις

Η εταιρεία δίνει έμφαση στο R&D και σχεδιάζει να προχωρήσει στο μέλλον και σε νέες επενδύσεις και ενίσχυση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου που διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Εξάλλου και οι εξαγωγές της στον τομέα αναψυκτικών είναι σχετικά περιορισμένες, με έμφαση κυρίως σε όμορα κράτη και την Κύπρο, εκεί όπου αναγνωρίζεται η επικοινωνία των προϊόντων που γίνεται στην Ελλάδα.

Η διοίκηση της Βίκος εκτιμά ότι με αυτές τις κινήσεις και αξιοποιώντας την κρίση ως ευκαιρία θα ενδυναμώσει περαιτέρω τα μεγέθη της. Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν διαχειρίσιμες για την εταιρεία, που είχε ενσωματώσει στις οικονομικές της καταστάσεις πρόβλεψη για πτώση τζίρου περίπου 10% το 2020 αλλά με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις, ενόψει της οριστικοποίησης των μεγεθών, οι απώλειες δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το μισό αυτού του ποσοστού.

Με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό, το 2019, κατά το οποίο απασχολούσε 337 άτομα προσωπικό, η εταιρεία πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 5,85%, στα 79,118 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για την χρήση του 2019 σε 13,8 εκατ. ευρώ έναντι 12,3 εκατ. ευρώ το 2018, τα EBITDA σε 18 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε 12,8 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.