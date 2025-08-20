Γλυκόπικρη γεύση άφησε το 2024 στην «Ηλιος»

Στην ελληνική αγορά τροφίμων, η «ΗΛΙΟΣ» της οικογένειας Δάκου με πάνω από 90 χρόνια παρουσίας στην αγορά, εξαγωγές σε 30 χώρες και προϊόντα που φιγουράρουν σε ράφια από την Αθήνα έως την Αυστραλία, έκλεισε το 2024 με μια πικρή γεύση. Ζημιές και υποχώρηση πωλήσεων, παρά το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,73 εκατ. ευρώ, 5,3% χαμηλότερα από το 2023, καθώς η ζήτηση συρρικνώθηκε και οι τιμές πρώτων υλών συνέχισαν να πιέζουν τα περιθώρια. Το καθαρό αποτέλεσμα κατέληξε σε ζημιές 376 χιλ. ευρώ, αντιστρέφοντας τα μικρά κέρδη του 2023. Το EBITDA πέρασε επίσης σε αρνητικό έδαφος (-143 χιλ. ευρώ από +326 χιλ. ευρώ το 2023).

Την ίδια στιγμή, όμως, η εταιρεία αύξησε σημαντικά τα πάγια στοιχεία της, τα οποία αγγίζουν σε αξία τα 3 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό στη μονάδα της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, μείωσε τον τραπεζικό της δανεισμό κατά 23% (στο 1,68 εκατ. ευρώ) και σχεδόν διπλασίασε τα ταμειακά διαθέσιμα στα 559 χιλ. ευρώ.

Η καθαρή θέση υποχώρησε στα 2,26 εκατ. ευρώ, λόγω των ζημιών, με τη διοίκηση να προτείνει τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα εις νέο, επιμένοντας σε στρατηγική εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η πρόκληση για εφέτος είναι διπλή για την εταιρεία. Να ανακτήσει τη χαμένη κερδοφορία και να κεφαλαιοποιήσει τις πρόσφατες επενδύσεις της.