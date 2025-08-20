#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γλυκόπικρη γεύση άφησε το 2024 στην «Ηλιος»

Παρά το φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα οι πωλήσεις μειώθηκαν, ενώ καταγράφηκε αρνητικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία ωστόσο μείωσε τον δανεισμό της και αύξησε τα διαθέσιμα.

Γλυκόπικρη γεύση άφησε το 2024 στην «Ηλιος»

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 08:32

Στην ελληνική αγορά τροφίμων, η «ΗΛΙΟΣ» της οικογένειας Δάκου με πάνω από 90 χρόνια παρουσίας στην αγορά, εξαγωγές σε 30 χώρες και προϊόντα που φιγουράρουν σε ράφια από την Αθήνα έως την Αυστραλία, έκλεισε το 2024 με μια πικρή γεύση. Ζημιές και υποχώρηση πωλήσεων, παρά το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,73 εκατ. ευρώ, 5,3% χαμηλότερα από το 2023, καθώς η ζήτηση συρρικνώθηκε και οι τιμές πρώτων υλών συνέχισαν να πιέζουν τα περιθώρια. Το καθαρό αποτέλεσμα κατέληξε σε ζημιές 376 χιλ. ευρώ, αντιστρέφοντας τα μικρά κέρδη του 2023. Το EBITDA πέρασε επίσης σε αρνητικό έδαφος (-143 χιλ. ευρώ από +326 χιλ. ευρώ το 2023).

Την ίδια στιγμή, όμως, η εταιρεία αύξησε σημαντικά τα πάγια στοιχεία της, τα οποία αγγίζουν σε αξία τα 3 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό στη μονάδα της Μεταμόρφωσης. Παράλληλα, μείωσε τον τραπεζικό της δανεισμό κατά 23% (στο 1,68 εκατ. ευρώ) και σχεδόν διπλασίασε τα ταμειακά διαθέσιμα στα 559 χιλ. ευρώ.

Η καθαρή θέση υποχώρησε στα 2,26 εκατ. ευρώ, λόγω των ζημιών, με τη διοίκηση να προτείνει τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα εις νέο, επιμένοντας σε στρατηγική εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η πρόκληση για εφέτος είναι διπλή για την εταιρεία. Να ανακτήσει τη χαμένη κερδοφορία και να κεφαλαιοποιήσει τις πρόσφατες επενδύσεις της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χρονιά των ρεκόρ το 2024 για τη Μέλισσα - Κίκιζας

Lenovo Group: Στα 18,8 δισ. δολ. τα έσοδα τριμήνου, αύξηση 22%

Ευρωπαϊκή ταυτότητα για τη γαρίδα και τη σαρδέλα Αμβρακικού

Στρατηγική εξαγορά από την Hellenic Catering στη Μυτιλήνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο