Χρυσή διάκριση για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης

Για δεύτερη φορά, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διακρίθηκε με το βραβείο Gold του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index 2023-2024, για την ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, που ενσωματώνει δράσεις και μετρήσιμους στόχους περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης, στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και ενέργειες για τη γενικότερη ενίσχυση του κλάδου, βάσει των σημαντικότερων ESG κριτηρίων διεθνώς. Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε και με τον Ειδικό Έπαινο στην κατηγορία Workplace.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Ιουλίου, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) βράβευσε για 16η συνεχή χρονιά ελληνικές εταιρείες που εκπληρώνουν επιτυχώς την αξιολόγηση του νέου, ανανεωμένου και ακόμα πιο απαιτητικού CR Index 2023-2024 και εφαρμόζουν συστηματικά και αποτελεσματικά τις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει σταθερά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριοποίησής της σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της. Με τη στρατηγική «Παράγουμε ένα καλύτερο αύριο», η εταιρεία αναπτύσσει μία ολιστική προσέγγιση, η οποία εστιάζει σε ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με βασικό στόχο το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στην παραγωγή ως το 2030, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, με επίκεντρο, για φέτος, τους συνεργάτες – καλλιεργητές στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, στους οποίους θα παράσχει δωρεάν μια εξελιγμένη πλατφόρμα Γεωργίας Ακριβείας, αλλά και την υπευθυνότητα, ενεργώντας ως θεματοφύλακας της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στην χώρα μας.

Ο κ. Γιάννης Γεωργακέλλος, Διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τη συγκεκριμένη διάκριση, η οποία αναδεικνύει τη δέσμευση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για σημαντικές επενδύσεις με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

«Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά μας να συνεχίζουμε να παράγουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους και ενισχύει το όραμά μας για ανάπτυξη σε κάθε τομέα που αφορά το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την υπευθυνότητα μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνέργειες», δήλωσε.

O δείκτης CR Index είναι το πιο αναγνωρισμένο, διεθνές εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις υπεύθυνες και βιώσιμες (ESG) επιδόσεις τους, με βάση διεθνή κριτήρια. Αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων, στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Στο νέο CR Index έχουν ενσωματωθεί τα σημαντικότερα ESG και Net Zero κριτήρια και standards, λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και διεθνείς τάσεις, όσον αφορά τη διαχείριση και την ενσωμάτωση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη στρατηγική και τις πολιτικές των εταιρειών. Παράλληλα, ο ανανεωμένος CR Index, έχει ενσωματώσει κριτήρια και από το νέο πρότυπο ΕSRS (Ευρωπαϊκό Standard για Sustainability Reporting) και τις τελευταίες Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες (CSRD, CDDD κ.α.), με στόχο να βοηθήσει τις εταιρίες να επιτύχουν βελτιωμένα ESG Ratings αλλά και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους.