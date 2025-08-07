Φθινόπωρο η ΑΜΚ των 120 εκατ. ευρώ της Trastor

Για το δ’ τρίμηνο της χρονιάς μετατίθεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ, Trastor, η οποία ήδη έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο.

Η προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με παραίτηση παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών μετοχών έως του ποσού των 120 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας έτσι τη διαδικασία διεύρυνσης της μετοχικής της βάσης και της διασποράς των μετοχών της στο ΧΑ.

Υπενθυμίζεται πως βασικός μέτοχος με ποσοστό πέριξ του 98% της εταιρείας είναι η Τράπεζα Πειραιώς (μετά από αλλεπάλληλες μετοχικές ανακατατάξεις των προηγούμενων ετών). Εκτός από ένα μικρό μέρος (73.530 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές) που θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, η αύξηση έως του ποσού των 120 εκατ. ευρώ θα γίνει με δημόσια προσφορά.

Από το παραπάνω ποσό το 50% θα καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και το υπόλοιπο από την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται πως το free float της εταιρείας θα ανέλθει μετά την ΑΜΚ σε 15%-17%. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι η έναρξη και ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο.

Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της διετίας 2025-2026, όπου σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας θα κατευθυνθούν στους βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ήτοι τους γραφειακούς χώρους και τα logistics, χωρίς προς το παρόν να έχει καθοριστεί η ακριβής κατανομή.

Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 η αξία του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκε στα 697,3 εκατ. ευρώ, ενώ μεσοπρόθεσμος στόχος είναι αυτό να ανέλθει στο 1 δις.ευρώ μέσα από το πλάνο επενδύσεων.