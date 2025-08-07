#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Φθινόπωρο η ΑΜΚ των 120 εκατ. ευρώ της Trastor

Κατά το ήμισυ θα καλυφθεί από την αγορά με στόχο τη διεύρυνση της διασποράς και την υποστήριξη του επενδυτικού πλάνου της ΑΕΕΑΠ. Πού θα φτάσει το free float.

Φθινόπωρο η ΑΜΚ των 120 εκατ. ευρώ της Trastor

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 07:33

Για το δ’ τρίμηνο της χρονιάς μετατίθεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ, Trastor, η οποία ήδη έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο.

Η προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με παραίτηση παλαιών μετόχων και έκδοση νέων κοινών μετοχών έως του ποσού των 120 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας έτσι τη διαδικασία διεύρυνσης της μετοχικής της βάσης και της διασποράς των μετοχών της στο ΧΑ.

Υπενθυμίζεται πως βασικός μέτοχος με ποσοστό πέριξ του 98% της εταιρείας είναι η Τράπεζα Πειραιώς (μετά από αλλεπάλληλες μετοχικές ανακατατάξεις των προηγούμενων ετών). Εκτός από ένα μικρό μέρος (73.530 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές) που θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, η αύξηση έως του ποσού των 120 εκατ. ευρώ θα γίνει με δημόσια προσφορά.

Από το παραπάνω ποσό το 50% θα καλυφθεί από την Τράπεζα Πειραιώς και το υπόλοιπο από την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται πως το free float της εταιρείας θα ανέλθει μετά την ΑΜΚ σε 15%-17%. Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι η έναρξη και ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο.

Τα αντληθέντα κεφάλαια αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της διετίας 2025-2026, όπου σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας θα κατευθυνθούν στους βασικούς τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ήτοι τους γραφειακούς χώρους και τα logistics, χωρίς προς το παρόν να έχει καθοριστεί η ακριβής κατανομή.

Στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2025 η αξία του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΑΠ διαμορφώθηκε στα 697,3 εκατ. ευρώ, ενώ μεσοπρόθεσμος στόχος είναι αυτό να ανέλθει στο 1 δις.ευρώ μέσα από το πλάνο επενδύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Trastor: Απόκτηση πολυώροφου κτηρίου γραφείων έναντι €21,47 εκατ.

Trastor: Στα €9,2 εκατ. τα κέρδη από την αναπροσαρμογή αξιών των ακινήτων, το 1ο εξάμηνο

Ομιλος Greenvolt: Αυξάνει κατά €150 εκατ. το μετοχικό του κεφάλαιο

JP Morgan: Η Ελλάδα κερδίζει ξανά το ενδιαφέρον των αγορών, η Πειραιώς στο προσκήνιο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο