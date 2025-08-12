Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Κέρδη-ρεκόρ και δύο κρίσιμες δικαστικές μάχες

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ο μεγαλύτερος παίκτης της ελληνικής αγοράς μπύρας, έκλεισε το 2024 με την ισχυρότερη οικονομική επίδοση των τελευταίων ετών, την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης που μπορεί να επηρεάσει την «επόμενη μέρα».

Τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν στα 66,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% από το 2023 (48,4 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 49,8 εκατ. ευρώ έναντι 37,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 33%.

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 480,6 εκατ. ευρώ από 454,8 εκατ. ευρώ, με τις καθαρές πωλήσεις (μετά την αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης – ΕΦΚ) να αυξάνονται στα 333,5 εκατ. ευρώ από 314,9 εκατ. ευρώ,

Η αύξηση 6% στην αξία των καθαρών πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων, με την κατηγορία μπύρας και οινοπνευματωδών να οδηγεί την ανάπτυξη. Το κόστος αποθεμάτων αυξήθηκε κατά 1,3%, λόγω μεγαλύτερης παραγωγής και υψηλότερων τιμών υλικών συσκευασίας. Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν 5% εξαιτίας μεταφορών, δικαιωμάτων, εξόδων ταξιδιών και αποθήκευσης, ενώ οι αμοιβές τρίτων μειώθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

Στα λειτουργικά έσοδα προστέθηκε και κονδύλι 2,3 εκατ. ευρώ από πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 43,8 εκατ. ευρώ (36,6 εκατ. ευρώ το 2023).

Η διοίκηση θέτει ως στόχο την ενδυνάμωση των σημάτων της, την προσθήκη νέων προϊόντων στο χαρτοφυλάκιο, την ενίσχυση της παρουσίας στην ελληνική αγορά και την περαιτέρω επένδυση σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (ΣΣΕΔ), ένα συλλογικό σχήμα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών που στοχεύει στην επίτευξη στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Δύο δικαστικές υποθέσεις που μπορεί να αλλάξουν το παιχνίδι

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία μπήκε στο τρέχον έτος με υψηλή κερδοφορία, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλες δικαστικές υποθέσεις που, αν κριθούν εις βάρος της, μπορεί να της κοστίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η πρώτη αφορά τη Ζυθοποιία Μακεδονίας–Θράκης, η οποία κατηγορεί την εταιρεία και τη Heineken για παραβίαση του δικαίου ανταγωνισμού. Η απαίτηση, που αρχικά ήταν 162,4 εκατ. ευρώ, μετά από αναπροσαρμογές κυμαίνεται πλέον μεταξύ 181,84 εκατ. ευρώ και 195,46 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Επιπλέον, η ΜΑΘ ζητά 831.554 ευρώ για αμοιβές οικονομικού συμβούλου, συν τόκους.

Η υπόθεση έχει περάσει από όλα τα δικαστικά επίπεδα, Περιφερειακό και Εφετείο Άμστερνταμ, Ανώτατο Δικαστήριο Ολλανδίας και Δικαστήριο της Ε.Ε., το οποίο τον Φεβρουάριο 2025 έκρινε δύο κρίσιμα ερωτήματα για τη δικαιοδοσία. Η γνωμοδότηση του εισηγητή στο Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται στις 17 Οκτωβρίου, ενώ η τελική απόφαση για το ζήτημα της δικαιοδοσίας θα εκδοθεί αργότερα.

Παράλληλα, η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου στο Περιφερειακό Δικαστήριο, το οποίο τον Οκτώβριο 2024 έκρινε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανήκει στην ίδια επιχείρηση με τη Heineken. Τα δύο μέρη έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και η δικάσιμος για την ουσία έχει οριστεί στις 11 Νοεμβρίου 2025.

Η δεύτερη υπόθεση προέρχεται από την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, που ζητά 261,8 εκατ. ευρώ για αντίστοιχες κατηγορίες. Η διαδικασία έχει «παγώσει» μέχρι να αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας για τη δικαιοδοσία.