Στα χέρια της «Υφαντής» η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οδεύει το deal εξαγοράς της Νίκας με την Υφαντής, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που αποκάλυψε το Euro2day.gr στις 15 Ιουλίου. Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές Αυγούστου, ενώ είναι θέμα χρόνου οι επίσημες ανακοινώσεις.

Με βάση άλλες πληροφορίες, το τίμημα κινείται στα επίπεδα των 40-50 εκατ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή, η Υφαντής αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα assets και ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των αλλαντικών, ενώ η Νίκας για μια ακόμη φορά αλλάζει σελίδα μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης.

Η Νίκας παρά τις κινήσεις αναδιάρθρωσης, τις πωλήσεις ακινήτων κ.ά., συνέχισε να συσσωρεύει ζημιές, αν και το 2024 κατέγραψε μικρά σημάδια ανάκαμψης. Κύκλο εργασιών 74 εκατ. ευρώ (από 103 εκατ. το 2023), θετικό λειτουργικό EBITDA 450 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών 3,7 εκατ. το 2023) και βελτίωση του μικτού περιθωρίου στο 16,5% από 8,8%.