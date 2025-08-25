#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στα χέρια της «Υφαντής» η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών φέρεται να οδήγησαν σε συμφωνία στις αρχές Αυγούστου. Κατά ορισμένες πληροφορίες, το τίμημα κινείται στα επίπεδα των 40-50 εκατ. ευρώ.

Στα χέρια της «Υφαντής» η αλλαντοβιομηχανία Νίκας

Δημοσιεύθηκε: 25 Αυγούστου 2025 - 16:19

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού οδεύει το deal εξαγοράς της Νίκας με την Υφαντής, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που αποκάλυψε το Euro2day.gr στις 15 Ιουλίου. Oι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές Αυγούστου, ενώ είναι θέμα χρόνου οι επίσημες ανακοινώσεις.

Με βάση άλλες πληροφορίες, το τίμημα κινείται στα επίπεδα των 40-50 εκατ. ευρώ. Με τη συμφωνία αυτή, η Υφαντής αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα assets και ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο των αλλαντικών, ενώ η Νίκας για μια ακόμη φορά αλλάζει σελίδα μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης.

Η Νίκας παρά τις κινήσεις αναδιάρθρωσης, τις πωλήσεις ακινήτων κ.ά., συνέχισε να συσσωρεύει ζημιές, αν και το 2024 κατέγραψε μικρά σημάδια ανάκαμψης. Κύκλο εργασιών 74 εκατ. ευρώ (από 103 εκατ. το 2023), θετικό λειτουργικό EBITDA 450 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών 3,7 εκατ. το 2023) και βελτίωση του μικτού περιθωρίου στο 16,5% από 8,8%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάτσος και Σουλιώτης «ζυμώνουν» την επόμενη μέρα της Τσαμπάσης

Πώληση της Puma διερευνά η δισεκατομμυριούχος οικογένεια Pinault

Coca Cola: Σε συζητήσεις για πώληση της Costa Coffe

Κωνσταντινίδης: Επεκτείνει το δίκτυο με στάσιμες πωλήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο