Επιφυλακτικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές - Χαμηλότερα κατά 0,2% ο Nikkei

Αισιόδοξη για το 3ο τρίμηνο η Motor Oil

Ανάκαμψη στα περιθώρια διύλισης καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο όμιλος. Περιμένει μια ακόμα δόση ασφαλιστικής αποζημίωσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Επενδύσεις 200 εκατ. φέτος.

Αισιόδοξη για το 3ο τρίμηνο η Motor Oil

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 07:29

To διυλιστήριο που επλήγη από την φωτιά λειτουργεί πλέον κανονικά και υπάρχει αισιοδοξία για την πορεία το 3ο τρίμηνο όπως γνωστοποίησε η διοίκηση της Motor Oil ενημερώνοντας τους αναλυτές για τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου.

Σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις για την πυρκαγιά στο διυλιστήριο έγινε γνωστό ότι ο όμιλος αναμένεται να εισπράξει μια ακόμα δόση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η οποία εκτιμάται ότι ουσιαστικά θα είναι η τελευταία.

Στην οικονομική έκθεση για τα μεγέθη πρώτου εξαμήνου ο όμιλος γνωστοποίησε ότι στο σύνολο της χρονιάς θα προχωρήσει σε συνολικές επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα περιθώρια διύλισης, αυτά διαμορφώθηκαν το α’ εξάμηνο 2025 σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 με την μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο Α’ τρίμηνο 2025.

Κατά τη διάρκεια του Γ’ τριμήνου, ωστόσο, παρατηρείται ανάκαμψη κυρίως λόγω της εποχικής ζήτησης για βενζίνη και αεροπορικά καύσιμα.

Αισιόδοξη είναι και η εκτίμηση σε ότι αφορά τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) καθώς «αναμένονται ικανοποιητικά». Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι, σε όρους λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA), η συνολική συνδρομή των θυγατρικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (AVIN, CORAL), της MORE η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της LPC η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας λιπαντικών και του Ομίλου ΗΛΕΚΤΩΡ (η εξαγορά του ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2025) που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας, θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο μισό της χρήσης.

