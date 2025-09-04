#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δέσμευση του ΣΕΒΤ σε Θεοδωρικάκο για συμμετοχή στη μείωση τιμών

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

Δέσμευση του ΣΕΒΤ σε Θεοδωρικάκο για συμμετοχή στη μείωση τιμών

Δημοσιεύθηκε: 4 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:51

Σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής του με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα (4/9) και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, για την πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒΤ ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για τη συνεργασία τους στην επιτυχία της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών των προϊόντων σε μεγάλο αριθμό κωδικών.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών για 3 μήνες μετά από ανατιμήσεις

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από τη Leader

Θεοδωρικάκος: Ζήτησα μειώσεις τιμών σε 1.000 βασικά προϊόντα

Θεοδωρικάκος: Παρατείνεται η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών σε ανατιμήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο