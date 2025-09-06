Στην εκκίνηση επένδυση 30 εκατ. ευρώ για το Ξενία Κύθνου

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το πλάνο του Ισραηλινού επιχειρηματία Avraham Ravid για την αναβίωση του Ξενία Κύθνου, με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου των 30 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, να είναι αναρτημένη από χθες σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Η αναρτημένη ΜΠΕ αφορά συγκεκριμένα την αποκατάσταση και λειτουργία του υφιστάμενου κέντρου ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, μία επένδυση προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ που «τρέχει» από την «Ξενία Κύθνος Α.Ε.».

Πιο συγκεκριμένα, η υπό διαβούλευση ΜΠΕ εστιάζει στη συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, στην αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων υδροθεραπείας και στην ανακαίνιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 46 δωματίων, για τη λειτουργία ενός σύγχρονου κέντρου ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού που θα αναδείξει τόσο την αξία των ιαματικών πηγών όσο και την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της περιοχής. Σημειωτέον ότι το ξενοδοχείο σταμάτησε να λειτουργεί το 1999.

Μετά την έγκριση της παρούσας μελέτης και την έκδοση της σχετικής απόφασης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ο φορέας ανάπτυξης του project θα ακολουθήσει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες από το υπουργείο Τουρισμού για την έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Στόχος του Ισραηλινού επενδυτή είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού συγκροτήματος 5 αστέρων που θα προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλών προδιαγραφών και θα ενισχύσει τη θέση της Κύθνου στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού πολυτελείας.

Για την κάλυψη του κόστους της επένδυσης των 5 εκατ. ευρώ, το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει την κάλυψη του 20% του κόστους από ίδια κεφάλαια, την κάλυψη του 20% από εξωτερικό δανεισμό και του υπόλοιπου 60% από επιδότηση/χρηματοδότηση.

Το νέο συγκρότημα του «Ξενία Κύθνου» θα λειτουργεί σαν ενιαίο σύνολο και όχι ως μεμονωμένες κτιριακές ενότητες και η συνολική δυναμικότητα θα είναι 96 κλίνες, οι οποίες κατανέμονται σε 42 δωμάτια, μετά τον πλήρη ανασχεδιασμό των υφιστάμενων δωματίων σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, οι προτεινόμενες εργασίες για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος θα διαρκέσουν μεταξύ 20 και 25 μηνών και προγραμματίζεται η έναρξή τους αμέσως μετά την έκδοση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, ώστε το ξενοδοχείο να λειτουργήσει άμεσα με το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση της έκδοσης των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιήσεων για την λειτουργία του.

Στόχος είναι το Ξενία να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εκτιμάται πως την θερινή περίοδο η ξενοδοχειακή μονάδα θα επιτυγχάνει 100% πληρότητα, ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα είναι κυμαινόμενη.

«Η ξενοδοχειακή μονάδα το διάστημα από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο πιθανόν να λειτουργεί προσφέροντας κλιμακούμενα μειωμένη δυναμικότητα σύμφωνα και με την ζήτηση. Η μέση ετήσια πληρότητα εκτιμάται σε ποσοστό 65-70%», αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ.

Επισημαίνεται δε πως «για τη λειτουργία του συγκροτήματος του Ξενία Κύθνος, δηλαδή του υδροθεραπευτηρίου και των υπηρεσιών ευεξίας και της ξενοδοχειακής μονάδας, θα απασχολούνται μόνιμα κατ’ εκτίμηση 35 εργαζόμενοι, με προσφορά έως και 20 έμμεσων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία λόγω της λειτουργίας του (τροφοδοσίες, τεχνικά επαγγέλματα, μεταφορά επισκεπτών, υπηρεσίες εστίασης)».

Η επένδυση των 30 εκατ. ευρώ

Για το συγκεκριμένο τμήμα του project η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος εξέδωσε προ ημερών τη σχετική άδεια.

Σημειώνεται πως η συνολική επένδυση του Avraham Ravid προβλέπει επίσης την ανάπτυξη νέων τουριστικών κατοικιών που αναμένεται να κατασκευαστούν σε γειτονικά οικόπεδα, τα οποία έχουν αγοραστεί για τον σκοπό αυτό.

Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση της ανάπλασης, τον Ιούλιο του 2024 το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη νέα οριστική μελέτη του project για την «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (υδροθεραπευτήριο Λουτρών), επεμβάσεις στις όψεις του υφιστάμενου ξενοδοχείου, διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων, στατική ενίσχυση, προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής στον ακάλυπτο χώρο και διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο» του ακινήτου. Παράλληλα, εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των διακοσμητικών και μορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου κτιρίου.

Ο διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται ότι η «Ξενία Κύθνος Α.Ε.» αναδείχθηκε πλειοδότρια στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την αξιοποίηση του ακινήτου του πρώην Ξενία και της Ιαματικής Πηγής Κύθνου το 2022.

Η εταιρεία έχει αναλάβει για χρονικό διάστημα 99 ετών το δικαίωμα αξιοποίησης του «Ξενία Κύθνος» και το δικαίωμα χρήσης από την ΕΤΑΔ των δύο ιαματικών πηγών («Αγίων Αναργύρων» και «Κάκαβος») που αναβλύζουν εντός του οικοπέδου πλησίον της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ΜΠΕ, το ακίνητο έχει ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία, δεδομένου ότι κατασκευάστηκε την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος από τον Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen.

Οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από τον Ernst Ziller την περίοδο 1871-1891 και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, καθώς αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής, άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία των Λουτρών Κύθνου.

Το υπό μελέτη υδροθεραπευτήριο - ξενοδοχείο στην υφιστάμενη μορφή του δεν είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά έως σήμερα, καθώς η νομοθεσία δεν το απαιτούσε, ενώ ο ΕΟΤ είχε διακόψει την λειτουργία του από το 1999.