Σιάμισιης: Ακόμη πιο πίσω η γεώτρηση της ExxonMobil στην Κρήτη

Συνεχώς προς τα πίσω μετατίθεται η απόφαση της ExxonMobil για την ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», με το επικρατέστερο σενάριο να τοποθετεί το χρονοδιάγραμμα μέσα στο 2027.

Είναι η μία από τις δύο παραχωρήσεις στις κρητικές θάλασσες, όπου τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης ανήκουν στον αμερικανικό όμιλο από κοινού με τη Helleniq Energy (το έτερο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» βρίσκεται σε πιο ανώριμο στάδιο), με τις τελικές αποφάσεις να γνωρίζουν συνεχείς αναβολές και να μετατίθενται από το 2025, στο 2026 και τώρα στο 2027.

Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ΔΕΘ, ο ένας λόγος αφορά την ανάγκη επανεπεξεργασίας των δεδομένων από την Exxon, η οποία έχει ολοκληρώσει εδώ και πολύ καιρό τις δυσδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες. Τις δύο δηλαδή πρώτες φάσεις ερευνών, στο πιο ώριμο εκ των δύο οικοπέδων, το «ΝΔ της Κρήτης», που σημαίνει ότι εκκρεμεί η λήψη της απόφασης για την πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης.

Σύμφωνα πάντα με τον επικεφαλής του ελληνικού ομίλου, ο δεύτερος λόγος και μάλλον σημαντικότερος αφορά στο γεγονός ότι η ExxonMobil έχει προβεί εσχάτως σε μια σειρά σημαντικών ανακαλύψεων σε Κύπρο και Αίγυπτο και φαίνεται να επιλέγει να ρίξει το βάρος της εκεί, αντί σε μια περιοχή που στην καλύτερη περίπτωση, τα πρώτα αποτελέσματα θα έρθουν μετά από μια πενταετία.

Έχει τη σημασία του ότι τα παραπάνω συμβαίνουν δύο μόλις ημέρες πριν εκπνεύσει η διορία (10 Σεπτεμβρίου) για την υποβολή προσφορών στον διαγωνισμό των θαλάσσιων μπλοκ της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου, όπου όπως έχει γράψει το euro2day.gr, οι πιο «ζεστές» εταιρείες είναι η Chevron και η Helleniq Energy.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο παίκτες που δεν αποκλείεται καθόλου να συμμαχήσουν σε ένα κοινό σχήμα ήταν και οι μόνοι μέχρι πριν από λίγες ημέρες, είχαν αγοράσει τα αντίστοιχα σεισμικά δεδομένα, γεγονός που αποτελεί και προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς.

Αν και η απόκτηση των στοιχείων από το σχετικό Data Room με όλες τις πληροφορίες για τα τέσσερα οικόπεδα δεν σημαίνει από μόνη της και βέβαιη κάθοδο στον διαγωνισμό -μια εταιρεία αγοράζει τα στοιχεία για να αποκτήσει την πλήρη εικόνα-, εντούτοις η κίνηση των δύο δείχνει ότι έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Δηλαδή την κατάθεση προσφοράς, εφόσον φυσικά κάνουν τη σχετική επιλογή.

Το σενάριο της μεταξύ τους κοινοπραξίας καλλιεργείται εδώ και καιρό από τον ελληνικό όμιλο, τόσο με δηλώσεις του επικεφαλής του όσο και με τη σύσταση στις αρχές Αυγούστου τριών μονοπρόσωπων θυγατρικών, οι οποίες φέρουν την ονομασία τριών από τα τέσσερα οικόπεδα της προκήρυξης.

Των «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ» και «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου», με αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Το γεγονός είχε ερμηνευτεί ως κίνηση ότι ο όμιλος έχει λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις ως προς τον διαγωνισμό, στον οποίο εξετάζει καιρό τώρα να κατέβει από κοινού με ξένο partner.

Σενάρια ευρύτερων συμμαχιών

Σε αυτό το σενάριο, της κοινής καθόδου Chevron και Helleniq Energy στον διαγωνισμό για τα νέα μπλοκ Νοτίως της Κρήτης, ακριβώς επειδή γειτνιάζουν με εκείνα στα Δυτικά και ΝΔ του νησιού, τα δικαιώματα για τα οποία έχει το σχήμα ExxonMobil - Helleniq Energy (operator με 75% είναι η αμερικανική εταιρεία), είναι προφανές ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα και προϋποθέσεις για ευρύτερες συμμαχίες.

Εκ των δύο παραχωρηθέντων οικοπέδων, για το μεν «Δυτικά της Κρήτης» το ελληνο-αμερικανικό σχήμα έχει λάβει παράταση έως τον Απρίλιο του 2026 για την πρώτη φάση των ερευνών, το δε «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» είναι πιο ώριμο, σε σημείο να υποδεχθεί γεωτρύπανο για την πραγματοποίηση της τρίτης φάσης ερευνών.

Μέχρι τέλος του χρόνου το rebranding της Elpedison

Ενας άλλος τομέα όπου αναμένουμε ειδήσεις από τη Helleniq Energy αφορά το επικείμενο rebranding της Elpedison, το οποίο αναμένεται μέχρι τα τέλη του έτους και θα περιλαμβάνει πακέτα και υπηρεσίες για εξατομικευμένες λύσεις σε καταναλωτές.

Το περίγραμμα των βασικών τομέων του rebranding περιέγραψε το Σάββατο από τη ΔΕΘ ο κ. Σιάμισιης, μιλώντας για νέα σταθερά προϊόντα σε οικιακούς καταναλωτές και καθετοποιημένες εμπορικές λύσεις με έμφαση στους βιομηχανικούς πελάτες μέσης τάσης.

Στο σκέλος των νοικοκυριών, η Elpedison αναμένεται να ανακοινώσει αφενός νέα σταθερά τιμολόγια, αφετέρου προϊόντα που θα ενσωματώνουν υπηρεσίες και πακέτα, τα οποία θα καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανάγκες των πελατών.

«Στην ουσία, ο σχεδιασμός των προσφερόμενων υπηρεσιών θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο κομμάτι θα αφορά το τεχνικό design, το πώς δηλαδή, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των σύγχρονων μέσων, διαμορφώνονται εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ξεχωριστό καταναλωτή», ανέφερε ο CEO της Helleniq Energy. Στην κατεύθυνση αυτή θα δούμε πακέτα εξοικονόμησης ενέργειας όπου η Elpedison θα διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις (αφορά κύρια βιομηχανικούς πελάτες).

Το δεύτερο σκέλος θα αφορά στη διαχείριση της πληροφόρησης, γεγονός που προφανώς συνδέεται με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών σε όλα τα νοικοκυριά και τις παροχές.