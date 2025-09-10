Στη Dimand έναντι 40,1 εκατ. ευρώ το ακίνητο της Reds στις Γούρνες

Την ολοκλήρωση της πώλησης του ακινήτου της Reds στις Γούρνες Ηρακλείου, στην Dimand έναντι τιμήματος 40,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 11.04.2025 σχετικής ανακοίνωσης, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (η «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» ή «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της REDSΜ.A.E. στην ARCELA LTD, 100% θυγατρική της DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («DIMAND»), του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΟΥΡΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μ.Α.Ε.» («ΓΟΥΡΝΕΣ»), ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού 346 χιλ. τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το συνολικό τίμημα για την ως άνω πώληση ανήλθε σε €40,1 εκατ. και υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική θέση της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Παράλληλα και αναφορικά με την μεταβίβαση των κάτωθι ακινήτων στην Αττική, ήτοι:

Την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., (με μοναδικό μέτοχο την REDS Α.Ε.), και ΚΑΝΤΖΑ Μ.Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, (με μοναδικό μέτοχο την ΕΛΛΑΚΤΩΡ), ιδιοκτήτριες οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. που βρίσκονται στη θέση κτήμα Καμπά, στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, και

Την πώληση ενός οικοπέδου επιφάνειας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και ενός οικοπέδου επιφάνειας περίπου 1,3 χιλ. τ.μ. επί του οποίου βρίσκεται διατηρητέο οίκημα 0,7 χιλ. τ.μ.. Τα δύο οικόπεδα βρίσκονται στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης,

συμφωνήθηκε η παράταση των σχετικών συμβάσεων μέχρι την πλήρωση προαπαιτούμενων ενεργειών, η οποία εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του έτους 2025.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης των ως άνω αποκτήσεων.

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.