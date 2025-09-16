Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί ενέκρινε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «AKTOR ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του Ομίλου της AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Όπως αναφέρεται από την επιτροπή, η έγκριση έγινε από την ολομέλεια, με την υπ' αριθ. 891/2025 ομόφωνη απόφασή της, κατ' άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά στις σχετικές αγορές δημόσιων έργων, ιδιωτικών έργων, έργων ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων, αδρανών υλικών, μεταλλικών κατασκευών και έργων πρασίνου, εκ των οποίων επηρεαζόμενες αγορές αποτελούν η ευρύτερη αγορά των έργων ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεων και η υποαγορά αυτής που αφορά τα έργα των αυτοκινητόδρομων.

Κατόπιν ανάλυσης των οριζόντιων, κάθετων και συσπειρωτικών αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης, η Επιτροπή έκρινε ότι, παρ' ό,τι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της επιτροπής, πρόκειται για «ανεπίσημο έγγραφο για χρήση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το πλήρες κείμενο της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr».