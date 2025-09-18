Προειδοποίηση Novo Nordisk για ιστοσελίδες που πωλούν Ozempic

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η φαρμακευτική.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 14:01

Η Novo Nordisk Ελλάς με ανακοίνωσή της ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι δεν διαθέτει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά της προϊόντα μέσω μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων ή παρόχων και ότι δεν έχει καμία σχέση με ιστότοπους που φέρονται να πωλούν συνταγογραφούμενα προϊόντα της στο διαδίκτυο.

Παραδείγματα ιστοσελίδων που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι:

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η λιανική πώληση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται μόνο από νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Η αγορά φαρμάκων από μη εξουσιοδοτημένες πηγές ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, καθώς:

  • Δεν διασφαλίζεται η αυθεντικότητα, η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
  • Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παραποίησης ή απάτης.
  • Η χρήση τέτοιων προϊόντων χωρίς ιατρική συνταγή και παρακολούθηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Ο ΕΟΦ έχει καλέσει με σχετική ανακοίνωσή του το ευρύ κοινό να μην προμηθεύεται συνταγογραφούμενα φάρμακα από μη αξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο.

Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να απευθύνεστε πάντα σε φαρμακεία που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και σε Επαγγελματίες Υγείας για την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

