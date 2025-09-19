Πού ποντάρει για νέο growth η Cenergy

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το guidance για τα προσαρμοσμένα EBITDA στο σύνολο της χρονιάς ανεβαίνει στα 310-350 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του εργοστασίου στις ΗΠΑ προχωρά χωρίς καθυστερήσεις.

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 07:31

Μετά τη μεγάλη άνοδο οικονομικών επιδόσεων που σημείωσε η Cenergy κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Αλέξανδρος Μπένος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της εισηγημένης τόσο για το δεύτερο μισού της φετινής χρονιάς, όσο και για το 2026.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Μπένος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Με το προσαρμοσμένο EBITDA του πρώτου εξαμήνου στα 171 εκατ. ευρώ, το guidance για το σύνολο της χρονιάς ανεβαίνει από τα 300-340 στα 310-350 εκατ. ευρώ. Ωστόσο απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, σημείωσε πως συνήθως (λόγω εποχικότητας και χωρίς να αποτελεί σιδερένιο κανόνα) το δεύτερο μισό κάθε χρονιάς είναι ισχυρότερο από το πρώτο.
  • Το εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων στην Κορινθία έχει εξασφαλισμένες συμβάσεις για τα επόμενα τρία χρόνια και η μονάδα των Σωληνουργείων Κορίνθου για τους επόμενους 18 μήνες. Δεν υπάρχει ανησυχία για τη σταθερότητα που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων (στα 3,33 δισ. ευρώ, από δύο δισ. στο τέλος του 2022) καθώς μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται να υπογραφεί η ανάληψη και άλλων σημαντικών έργων, με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα.
  • Για τα χερσαία καλώδια η ζήτηση κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, με ότι αυτό σημαίνει τόσο για τα δύο εργοστάσια του ομίλου στη Βοιωτία, όσο και για την υπό κατασκευή παραγωγική μονάδα στην πολιτεία Μέριλαντ.
  • Σε ότι αφορά τη μονάδα παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων στην Κορινθία, το αυξημένο capacity που δημιουργήθηκε φέτος μετά την ολοκλήρωση του σχετικού επενδυτικού προγράμματος, ανεβάζει τους όγκους παραγωγής και τα λειτουργικά περιθώρια κέρδους, πράγμα που αναμένεται να συμβεί και το 2026. Στα Σωληνουργεία Κορίνθου, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ίσως περιοριστεί ελαφρά με την εξαιρετικά υψηλή φετινή επίδοση.
  • Η κατασκευή του εργοστασίου στις ΗΠΑ προχωρεί χωρίς καθυστερήσεις, και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα (τέλη 2026, αρχές 2027).
  • Οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα κινηθούν κατά το δεύτερο φετινό εξάμηνο σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το πρώτο, ενώ το 2026 θα περιλαμβάνουν κυρίως εργασίες συντήρησης-βελτίωσης (maintenance). Αντίθετα, για τη μονάδα των ΗΠΑ θα διατεθούν γύρω στα 80 εκατ. το δεύτερο μισό του 2025 και περίπου άλλα 100 εκατ. την επόμενη χρονιά (τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί από την περυσινή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης).

