Καλπασμός με δισεκατομμύρια επενδύσεων σε οπτική ίνα και 5G

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η επέκταση του δικτύου FTTH και 5G στη χώρα μας, με τους παρόχους να εντατικοποιούν τις επενδύσεις. Μάλιστα, η ζήτηση για υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων φαίνεται να έχει αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται και η ανάπτυξη του 5G Standalone.

Ας δούμε όμως αναλυτικά πως προχωρούν οι εργασίες σε ΟΤΕ, Vodafone, NOVA, αλλά και στον νεότερο «παίκτη» στην αγορά λιανικής τηλεπικοινωνιών, τη ΔΕΗ.

Ο ΟΤΕ

Ο όμιλος ΟΤΕ επεκτείνει με ταχείς ρυθμούς το δίκτυο οπτικών ινών, ενισχύοντας την ψηφιακή υποδομή της χώρας. Σήμερα, το FTTH είναι διαθέσιμο σε περίπου 1,9 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο τα 2,1 εκατ. μέχρι το τέλος της χρονιάς και τα 3 εκατ. μέχρι το 2027.

Στο τέλος Ιουνίου 2025, οι συνδρομητές FTTH ανέρχονταν στους 470.000 και σήμερα εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο. Η διείσδυση στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ (συνολικό ποσοστό FTTH πελατών αγοράς επί των διαθέσιμων γραμμών OTE) ανήλθε σε 31%.

Μάλιστα, η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υπερ-υψηλών ταχυτήτων ενισχύεται και από τις πρωτοβουλίες της πολιτείας, όπως το πρόγραμμα Gigabit Voucher που επιδοτεί την πρόσβαση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε υπερυψηλές ταχύτητες internet, καθώς και το Smart Readiness για την αναβάθμιση κτιρίων με «έξυπνες» υποδομές.

Σύμφωνα με τον όμιλο οι πρωτοβουλίες αυτές, σε συνδυασμό με τη συνεχή επέκταση του δικτύου FTTH από τον όμιλο ΟΤΕ, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος για συνδέσεις οπτικής ίνας σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, η κάλυψη του δικτύου 5G της Cosmote Telekom έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα που υπερβαίνουν το 99% του πληθυσμού της χώρας, ενώ το 5G+ (Standalone) καλύπτει περίπου το 75%.

Επιπλέον, η Cosmote Telekom κατέγραψε σημαντικές διακρίσεις για την ταχύτητα (Greece's Fastest Mobile Network 2025 από την Ookla, για 9η συνεχόμενη χρονιά) και για την ποιότητα των υπηρεσιών κινητής («Best in Test» από την umlaut, για 11η συνεχή χρονιά).

Όσον αφορά το επενδυτικό πλάνο, οι επενδύσεις σε δίκτυα οπτικών ινών, 5G και 5G Standalone εντάσσονται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου ΟΤΕ, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.

Η Nova

Με τη σειρά της η Nova, μέλος της United Group, έχει φθάσει την FTTH κάλυψη της στις 750 χιλιάδες γραμμές homes passed, ενώ το ποσοστό κάλυψης του δικτύου 5G έχει ανέλθει στο 95% πανελλαδικά.

Επίσης, όσον αφορά το αφορά το FTTH, η κάλυψη αναμένεται να ανέλθει στις 850.000 μέχρι το τέλος του έτους και να φτάσει το 1 εκατ. μέχρι το πρώτο μισό του 2026.

Ακόμα, η Nova είναι έτοιμη να παρέχει υπηρεσίες 5G SA εστιάζοντας στην υπηρεσία FWA καθώς και σε βιομηχανικές λύσεις ιδιωτικών 5G δικτύων (Mobile Private Networks (MPN)) μέσω network slicing.

Από τις αρχές του 2025 έχει υλοποιηθεί σχετικό έργο ιδιωτικού δικτύου 5G SA για το πανεπιστήμιο Πατρών όπου χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία network slicing ενώ ένα αντίστοιχο έργο στο Θεαγένειο Νοσοκομείο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία εκτός από τον τομέα της υγείας και της βιομηχανίας όπου υπάρχει μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για έργα ιδιωτικών 5G δικτύων η εμπορική αξιοποίηση επεκτείνεται με νέας γενιάς προϊόντα FWA τα οποία αναμένονται στις αρχές του 2026.

Ως προς τις επενδύσεις, το πενταετές επενδυτικό σχέδιο της Nova για την περίοδο 2022-2027 είναι ύψους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων έχει ήδη επενδυθεί περισσότερο από 1 δισ. Μέσω του επενδυτικού αυτού σχεδίου, η εταιρεία αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές της Ελλάδας και μεταφέρει τους πελάτες από την παρωχημένη τεχνολογία χαλκού, σε υπερσύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών (FTTH) και 5G.

H Vodafone

Από την άλλη η Vodafone, όσον αφορά την κινητή, έχει πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 94% και παρουσία σε 247 πόλεις και 70 νησιά. Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη να φτάσει το 96% έως τον Μάρτιο του 2026 και το 97% έως το 2028.

Σχετικά με την σταθερή, πηγές εντός της εταιρείας επισημαίνουν ότι εντατικοποιούνται οι επενδύσεις για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέσω της θυγατρικής εταιρείας Fiber2All. Μάλιστα, η εταιρεία έχει ξεπεράσει τα 400.000 homes passed, και ο στόχος της είναι οι 850.000 γραμμές FTTH έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Την ίδια ώρα, η Fiber2all έχει υλοποιήσει εκτεταμένα έργα FTTH σε όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, τη Κοζάνη, τη Βέροια, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, τον Βόλο και την Αττική.

H ΔΕH

Η ΔΕΗ είναι ο πιο πρόσφατος «παίκτης» στην αγορά λιανικής τηλεπικοινωνιών, ενώ εξελίσσεται σε μια ηγέτιδα Powertech εταιρεία. Τον Ιούνιο λάνσαρε μια νέα υπηρεσία λιανικής διάθεσης, το ΔΕH Fiber, το σταθερό internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), για ιδιώτες και επαγγελματίες, με τρία πακέτα για 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps.

Το ΔΕH Fiber είναι μια υπηρεσία που παρέχει ο όμιλος ΔΕΗ, η οποία αξιοποιεί το δίκτυο της ΔΕH Fibergrid, η οποία είναι 100% θυγατρική του ομίλου και έχει αναλάβει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, ενώ είναι πάροχος χονδρικής.

Το δίκτυο της ΔΕH FiberGrid είναι 100% οπτική ίνα και υβριδικό, δηλαδή όπως εξήγησε ο CEO της ΔΕH FiberGrid, Νίκος Πανόπουλος,κατά τη διάρκεια του Advanced Telecoms Summit 2025, υλοποιείται υπόγεια μέχρι και τις καμπίνες και έπειτα ακολουθεί τον εναέριο δρόμο μέχρι το σπίτι. Το γεγονός αυτό μειώνει το κατασκευαστικό κόστος και μάλιστα σύμφωνα με την εταιρεία αυτό είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της με χαμηλότερο κόστος, σε καλύτερες τιμές.

Πρόκειται δηλαδή για ένα καινούργιο και πιο εύκολα επεκτάσιμο δίκτυο. Μάλιστα, η εταιρεία κάνει λόγο για το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα FTTH δίκτυα στην Ευρώπη, με ρυθμό ανάπτυξης 800-900.000 νέων σημείων το χρόνο.

Όπως επισήμανε ο κ. Πανόπουλος στο πλαίσιο του Advanced Telecoms Summit 2025 , η εταιρεία έχει ήδη καταστήσει 13 δήμους της Αττικής ready for service, έχοντας φτάσει να καλύπτει 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2025 να έχουν φτάσει το 1 εκατ. Επίσης, έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε 26 νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο μισό του 2026. Παράλληλα, ένας ακόμη στόχος για την εταιρεία είναι να φτάσει τις 1,5 εκατ. γραμμές homes passed μέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι το 2028 ο όμιλος στοχεύει να καλύψει 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καλύπτοντας περισσότερο από το 75% της επικράτειας, ένα έργο εθνικής κλίμακας που στηρίζει ενεργά τη ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της χώρας.