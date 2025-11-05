Το fintech συναντά την AI: Το παράδειγμα τριών ελληνικών startups

Τι γίνεται όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τις τράπεζες και τον χρηματοοικονομικό κλάδο εν γένει; Τι καινούργιο φέρνουν οι startups στο τραπέζι; Πόσο δύσκολη είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και που ακριβώς στέκεται η Ευρώπη;

Τα παραπάνω ήταν μερικά από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πλαίσιο του πάνελ για τις fintech startups που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Fintech Athens 4.0.

Στο συγκεκριμένο πάνελ συμμετείχαν οι Αστυάναξ Κανακάκης, συνιδρυτής και CEO της Norbloc, Γιώργος Καραγιάννης, συνιδρυτής και Chief of AI της Moveo.AI και Πάνος Σκλιάμης, ιδρυτής και CEO της SPIN Analytics. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο Περικλής Βασιλειάδης, Portfolio Director της Endeavor.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο συνέδριο Fintech Athens αποτελεί μια δράση του Smart Attica ΕDIH και διενεργείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διοργανώθηκε από το Greek Fintech Hub μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν η Εθνική Τράπεζα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Endeavor Greece, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και υποστηρίζεται από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Crowd Dialog.

Το who is who των Startups

Η πορεία της Norbloc ξεκίνησε το 2016 στην Στοκχόλμη της Σουηδίας, ενώ η σουίτα λύσεων που προσφέρει αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες που επαναπροσδιορίζουν τη δέουσα επιμέλεια πελατών για τις χρηματοοικονομικές οντότητες παγκοσμίως.

Όπως εξήγησε ο κ. Κανακάκης η εταιρεία συνδέει τις τράπεζες με κυβερνητικούς φορείς και επιτρέπει στους πελάτες των τραπεζών να μεταφέρουν αρχεία KYC (Know Your Customer) ή KYB (Know Your Business) μεταξύ αυτών των φορέων με τρόπο που είναι σύμφωνος με τους κανονισμούς, αλλά και εξαιρετικά αποτελεσματικός.

Από την άλλη, η Moveo.AI ξεκίνησε την πορεία της πριν από περίπου 5 χρόνια στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως επισήμανε ο κ. Καραγιάννης. «Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της Συνομιλιακής Τεχνητής Νοημοσύνης (Conversational AI), και διαθέτουμε μια agent as a service πλατφόρμα, η οποία βοηθάει τις άλλες εταιρείες να δημιουργούν, να αναπτύσσουν, να παρακολουθούν και να κλιμακώνουν AI agents για την καλύτερη εμπειρία πελατών», σημείωσε ο ίδιος.

Όπως εξήγησε οι agents μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ άλλων για την υποστήριξη των πελατών (π.χ. τα chatbots), ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι agents αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν με τους πελάτες για να τους παρακινήσουν να προβούν σε μια ενέργεια που θα αποφέρει έσοδα για την εταιρεία. Για παράδειγμα, upselling, crosselling κλπ.

« Δημιουργούμε AI agents για την παραγωγή, κυρίως για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, είτε για αντιδραστικές (reactive) είτε για προληπτικές (proactive) περιπτώσεις χρήσης», τόνισε ο κ. Καραγιάννης.

Με τη σειρά της, η SPIN Analytics είναι μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ασχολείται με τη μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου για τράπεζες. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια λύση ονόματι «RISKROBOT», η οποία συμβάλει στην επιτάχυνση του χρόνου και στη μείωση του κόστους. «Μιλάμε για μείωση του χρόνου κατά 90% και του κόστους κατά περισσότερο από 70%», υπογράμμισε ο κ. Σκλιάμης.

Σύμφωνα με τον κ. Σκλιάμη η εταιρεία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, αλλά δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, μερικές από τις πρόσφατες συνεργασίες της ήταν με την Accenture και την Nvidia.

Η διεθνής επέκταση και οι προκλήσεις

Όσον αφορά τη διεθνή παρουσία της Moveo.AI ο κ. Καραγιάννης δήλωσε ότι η εταιρεία διαθέτει ομάδες στην Αθήνα, το Σάο Πάολο και τη Νέα Υόρκη.

Σε ερώτηση για το πώς ήταν το άνοιγμα στην αγορά της Βραζιλίας, ο ίδιος απάντησε ότι η εταιρεία αποφάσισε πριν περίπου 2,5 χρόνια να επεκταθεί σε μια μεγαλύτερη αγορά. «Θεωρήσαμε τη Βραζιλία ως μια τεράστια αγορά για εμάς, μια τεράστια ευκαιρία», σημείωσε ο ίδιος.

Ωστόσο υπήρχαν και προκλήσεις. Σύμφωνα με τον κ. Καραγιάννη η Βραζιλία είναι μια δύσκολη αγορά, στην οποία η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν μιλάει αγγλικά, ενώ είναι απαραίτητο για μια εταιρεία να δημιουργήσει ένα προϊόν ειδικά για την τοπική αγορά.

Ο ίδιος ανέφερε πως χρειάστηκε χρόνος, αλλά τώρα βλέπουν πρόοδο. «Έχουμε μια ομάδα περίπου 15 ατόμων στο Σάο Πάολο και εξελισσόμαστε αρκετά καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Κανακάκης ερωτώμενος για την επέκταση της Norbloc από την Ευρώπη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) απάντησε μεταξύ άλλων ότι στα ΗΑΕ υπήρχε μεγάλη ώθηση για το είδος των υπηρεσιών που παρείχε η εταιρεία, επειδή υπήρχε αποδιοργάνωση στις υπηρεσίες KYC και KYB. Η αποδιοργάνωση αυτή οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι είχαν πολλές αρχές αδειοδότησης για επιχειρήσεις.

Επίσης ένας ακόμα παράγοντας που ευνόησε την επέκταση της εταιρείας στα ΗΑΕ σύμφωνα με τον κ. Κανακάκη ήταν το γεγονός ότι δεν φοβόντουσαν την τεχνολογία.

Πού βρίσκεται η Ευρώπη σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές

«Στην περίπτωσή μας, αποφασίσαμε να προσεγγίσουμε συγκεκριμένες αγορές για πειραματισμό και άλλες αγορές για κλιμάκωση. Έχουμε πραγματοποιήσει έργα για μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη, όπως η ING και η Standard Chartered», δήλωσε από την δική του πλευρά ο κ. Σκλιάμης.

Παράλληλα, σημείωσε πως αυτή την στιγμή υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ψηφιοποίηση στην ασιατική αγορά, ενώ στις ΗΠΑ το ρυθμιστικό πλαίσιο ευνοεί την περεταίρω ψηφιοποίηση και ανάπτυξη των τραπεζών.

Σχετικά την Ευρώπη και την Ελλάδα, ο κ. Σκλιάμης τόνισε ότι την προηγούμενη δεκαετία, κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο, πλέον σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι τράπεζες αναπτύσσονται, τα επιτόκια είναι καλύτερα και υπάρχει περισσότερο κεφάλαιο.