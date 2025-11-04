#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στον αναπτυξιακό νόμο το επενδυτικό σχέδιο της Μέλισσα Κίκιζας

Αφορά στη «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και μεταποίησης ελαιόλαδου» που βρίσκεται στα Χανιά, συνολικού επιλέξιμου κόστους (και συνολικού ενισχυόμενου κόστους) €6,4 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 14:53

Το επενδυτικό σχέδιο της ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» των άρθρων 65 έως 71 του Ν. 4887/2022 (A' κύκλος).

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, του υπουργείου Ανάπτυξης, που δημοσιεύτηκε σήμερα (4/11) στη Διαύγεια, αφορά στη «θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και μεταποίησης ελαιόλαδου» που βρίσκεται στα Χανιά, συνολικού επιλέξιμου κόστους (και συνολικού ενισχυόμενου κόστους) 6.414.272,88 ευρώ.

