Πέρασαν τα πακέτα από το placement της Τράπεζας Κύπρου

Πέρασαν μέσω του Χρηματιστηρίου τα πακέτα από το placement που διενήργησε η EBRD για το ποσοστό της στην Τράπεζα Κύπρου.

Η EBRD διέθεσε το σύνολο της συμμετοχής της (5,1%) στην τράπεζα, με την Κύπρου να επισημαίνει ότι οι μετοχές αποκτήθηκαν από μακροπρόθεσμους επενδυτές (long only funds).

Από το ταμπλό πέρασαν σε εννέα πακέτα 22.501.744 μετοχές στα 7,2 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 162,03 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της BofA

Η BofA Securities (“BofA”) ενήργησε με επιτυχία ως Συντονιστής Παγκόσμιας Προσφοράς (Joint Global Coordinator) στην επιταχυνόμενη διάθεση δευτερογενών μετοχών ύψους €160 εκατ. (περίπου $190 εκατ.) της Bank of Cyprus Holdings plc (“Τράπεζα Κύπρου”) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η συναλλαγή σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση του μεριδίου ~5% της EBRD στην Τράπεζα Κύπρου, τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό της χώρας, και υλοποιήθηκε μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενης διάθεσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX).

Κατόπιν στοχευμένης άσκησης προσέγγισης της αγοράς με επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, το βιβλίο κάλυψης ολοκληρώθηκε πλήρως μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη, κλείνοντας τελικά υπερκαλυμμένο πολλές φορές, με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only accounts). Λόγω αυτής της δυναμικής, η συναλλαγή τιμολογήθηκε στα €7,20 ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.

Η συναλλαγή αυτή έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, ξεπερνώντας τις αποδόσεις των ελληνικών τραπεζών, ενισχυμένη και από τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.

Για τη BofA, αυτή είναι η δεύτερη επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) της Τράπεζας Κύπρου στην οποία έχει ηγηθεί, γεγονός που υπογραμμίζει τον στενό της συμβουλευτικό ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος (Corporate Broker) της Τράπεζας.

Με τη συναλλαγή αυτή, η BofA εδραιώνει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών:

#1 στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο αγοράς ~10%

#2 στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών (ECM) από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 67 συναλλαγές

#1 στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο αγοράς σε 23 συναλλαγές

Η επιτυχής αυτή διάθεση αποδεικνύει την ικανότητα της BofA να παρέχει κορυφαία εκτέλεση συναλλαγών στην αγορά και αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καταλήγει η ανακοίνωση.