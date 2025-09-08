Jumbo: Περιθώριο ανόδου άνω του 38% βλέπει η Euroxx

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo, στα 42 ευρώ από 30,5 προηγουμένως δίνει η Euroxx, διατηρώντας τη σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 38,6% περίπου.

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η νέα τιμή-στόχος αντανακλά τις νέες προβλέψεις για τα μεγέθη της εταιρείας.

Η Jumbο έχει επιδείξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο έναντι του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, ενώ επωφελείται από ευνοϊκές ισοτιμιακές μεταβολές και σταδιακή μείωση του κόστους μεταφοράς.

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία εντείνεται, με την εταιρεία να απαντά με πιο επιθετική επέκταση, με στόχο τον διπλασιασμό των καταστημάτων ως το 2033.

Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 11,3 και EV/EBITDA στο 7,3 με βάση το 2026, υποδηλώνοντας διψήφιο discount έναντι των ανταγωνιστών.