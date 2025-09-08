#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Jumbo: Περιθώριο ανόδου άνω του 38% βλέπει η Euroxx

Διψήφιο discount έναντι των ανταγωνιστών εμφανίζει η μετοχή, εκτιμά η χρηματιστηριακή. Διατηρεί τη σύσταση overweight, η νέα τιμή-στόχος.

Jumbo: Περιθώριο ανόδου άνω του 38% βλέπει η Euroxx

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:12

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo, στα 42 ευρώ από 30,5 προηγουμένως δίνει η Euroxx, διατηρώντας τη σύσταση overweight, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται στο 38,6% περίπου. 

Οπως αναφέρει η χρηματιστηριακή, η νέα τιμή-στόχος αντανακλά τις νέες προβλέψεις για τα μεγέθη της εταιρείας. 

Η Jumbο έχει επιδείξει ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο έναντι του αβέβαιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, ενώ επωφελείται από ευνοϊκές ισοτιμιακές μεταβολές και σταδιακή μείωση του κόστους μεταφοράς. 

Παράλληλα, ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία εντείνεται, με την εταιρεία να απαντά με πιο επιθετική επέκταση, με στόχο τον διπλασιασμό των καταστημάτων ως το 2033. 

Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η μετοχή διαπραγματεύεται με Ρ/Ε 11,3 και EV/EBITDA στο 7,3 με βάση το 2026, υποδηλώνοντας διψήφιο discount έναντι των ανταγωνιστών.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Jumbo: Αυξημένες 8% οι πωλήσεις στο οκτάμηνο

Τιτάν: Τιμή-στόχο τα 48 ευρώ δίνει η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Euroxx: Υποτιμημένη η Τράπεζα Κύπρου, νέα τιμή-στόχος

Euroxx: Νέες τιμές-στόχοι στις τράπεζες, δικαιούνται premium

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο