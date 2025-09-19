Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 14,1 ευρώ η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 14,1 από 12,7 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση «buy» καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα αγγίζει το 20%.

Η χρηματιστηριακή, μετά τα ισχυρά μεγέθη εξαμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία, αυξάνει τις προβλέψεις της, αναμένοντας πλέον άνοδο των αναπροσαρμοσμένων EBITDA κατά 26% στα 343 εκατ. ευρώ (λίγο υψηλότερα από το νέο guidance της εισηγμένης) στο σύνολο της φετινής χρήσης.

Οι νέες προβλέψεις της χρηματιστηριακής κάνουν λόγο για μέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 15% ως το 2028, με αντίστοιχη άνοδο 21% για τον κλάδο των καλωδίων.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η μετοχή διαπραγματεύται ακόμη με σχέση EV/EBITDA στο 7,5, με discount 20-25% σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες.

Στη νέα τιμή-στόχο, το EV/EBITDA ανεβαίνει στο 8,3, διατηρώντας ένα discount έναντι του κλάδου καλωδίων, παρά το γεγονός ότι η Cenergy εμφανίζει ένα από τις πλέον εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης εντός της Ε.Ε.