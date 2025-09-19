#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 14,1 ευρώ η Eurobank Equities

Η χρηματιστηριακή, μετά τα ισχυρά μεγέθη εξαμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία, αυξάνει τις προβλέψεις της, αναμένοντας πλέον άνοδο των αναπροσαρμοσμένων EBITDA κατά 26% στα 343 εκατ. ευρώ.

Cenergy: Ανεβάζει τον πήχη στα 14,1 ευρώ η Eurobank Equities

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:42

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy, στα 14,1 από 12,7 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, δίνοντας σύσταση «buy» καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα αγγίζει το 20%.

Η χρηματιστηριακή, μετά τα ισχυρά μεγέθη εξαμήνου που ανακοίνωσε η εταιρεία, αυξάνει τις προβλέψεις της, αναμένοντας πλέον άνοδο των αναπροσαρμοσμένων EBITDA κατά 26% στα 343 εκατ. ευρώ (λίγο υψηλότερα από το νέο guidance της εισηγμένης) στο σύνολο της φετινής χρήσης. 

Οι νέες προβλέψεις της χρηματιστηριακής κάνουν λόγο για μέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 15% ως το 2028, με αντίστοιχη άνοδο 21% για τον κλάδο των καλωδίων. 

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η μετοχή διαπραγματεύται ακόμη με σχέση EV/EBITDA στο 7,5, με discount 20-25% σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες

Στη νέα τιμή-στόχο, το EV/EBITDA ανεβαίνει στο 8,3, διατηρώντας ένα discount έναντι του κλάδου καλωδίων, παρά το γεγονός ότι η Cenergy εμφανίζει ένα από τις πλέον εντυπωσιακές προοπτικές ανάπτυξης εντός της Ε.Ε.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Viohalco: Το ιστορικό ρεκόρ εξαμήνου και η επόμενη ημέρα

Πού ποντάρει για νέο growth η Cenergy

Deutsche Bank: Αύξηση τιμής-στόχου για ΔΑΑ στα €11,50

Cenergy: Πολύ πάνω των εκτιμήσεων το εξάμηνο, λέει η NBG Securities

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο