Τα αμοιβαία που χρύσωσαν τους επενδυτές και το ρεκόρ εισροών

Οι θετικές αποδόσεις των τελευταίων ετών σε συνδυασμό με το «φρέσκο χρήμα» που τοποθετήθηκε στην κατηγορία των «Target Maturity» είναι οι κύριοι λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων σε επίπεδα υψηλότερα ακόμη και από αυτά που είχαν σημειωθεί πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό ενεργητικό της αγοράς των Α/Κ σκαρφάλωσε στα 28 δισ. ευρώ, όταν για παράδειγμα στο τέλος Ιουλίου του 2007 είχε διαμορφωθεί στα 26,65 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί επίσης ότι η αντίστοιχη επίδοση είχε προσγειωθεί κοντά στα 5 δισ. το 2012 ή στα 6,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τόσο μεγάλη βελτίωση των τελευταίων ετών οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο παράγοντες: Αφενός, στις πολύ ικανοποιητικές αποδόσεις που απέφεραν οι αγορές μετοχών και ομολόγων (άρα και των Μετοχικών, Μικτών και Ομολογιακών Α/Κ) και αφετέρου, στο γεγονός ότι κατά την τελευταία τριετία μπήκε «φρέσκο χρήμα» στην αγορά, κυρίως στα Ομολογιακά Α/Κ Εξωτερικού με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και συνήθως ετήσια καταβολή «μερίσματος» (Target Maturity).

Μόνο κατά το πρώτο φετινό εννεάμηνο, οι καθαρές εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 4,25 δισ. ευρώ. Επίσης, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2025, το ενεργητικό των Α/Κ Target Maturity (τα πρώτα ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2022) προσέγγιζε τα 10 δισ. ευρώ, ενώ 19 νέα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας λανσαρίστηκαν φέτος στην εγχώρια αγορά αντλώντας περισσότερα από 3 δισ. ευρώ.

Τουλάχιστον δύο Α/Κ Target Maturity είναι ανοιχτά στους μεριδιούχους αυτή την περίοδο: το πενταετές Eurobank LF Target Maturity VIII Bond Fund και το τριετές Δήλος Extra Income 36 Months III.

Όπως έχει τονίσει επανειλημμένα το Euro2day.gr, κινητήριος μοχλός για την ταχύτατη αύξηση του ενεργητικού στα Α/Κ Target Maturity είναι τα πολύ χαμηλά προσφερόμενα τραπεζικά επιτόκια ακόμη και για τις προθεσμιακές τοποθετήσεις (συνήθως σήμερα υπολείπονται του 1% στις συστημικές τράπεζες).

Τα συγκεκριμένα προϊόντα προωθήθηκαν από τα τραπεζικά δίκτυα ως εναλλακτική επιλογή των προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς οι δύο αυτές επιλογές έχουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές όπως π.χ. η χρονική διάρκεια και το επίπεδο του ρίσκου.

Αντίθετα, οι κεφαλαιακές εισροές στις υπόλοιπες κατηγορίες Α/Κ δεν ήταν εντυπωσιακές, κόντρα στις θετικές αποδόσεις που απέφεραν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Α/Κ Μετοχικά Εσωτερικού (οι επενδυτές έχασαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη ,μεγάλη άνοδο που σημείωσαν οι ελληνικοί τίτλοι στο ΧΑ).

Πάντως, αν κάποιος θελήσει να ερμηνεύσει το ρεκόρ του ενεργητικού στα Αμοιβαία Κεφάλαια, σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγνωρίσει και τις σημαντικές αποδόσεις των τελευταίων ετών.

Για παράδειγμα, κατά το πρώτο φετινό εννεάμηνο, το σύνολο των Μετοχικών Α/Κ Ελλάδας σημείωσε απόδοση άνω του 15,6% και από αυτά, 14 Α/Κ ξεπέρασαν το 40%! (π.χ. Optima Ελληνικό +43,57%, 20 UGS Triton LF Greek Equity 43,38%, Triton Αναπτυξιακό 42,97% και Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό 42,61%).

Στα Μικτά Α/Κ, όλα σημείωσαν θετικές αποδόσεις και επτά από αυτά ξεπέρασαν ακόμη και το 20% (Optima Greek Balanced Εσωτερικού 26,96%, Allianz Μικτό Εσωτερικού 26,35%, Allianz Μικτό Εσωτερικού Unit Linked 24,90%, Alpha Ελληνικό Μικτό Institutional και Classic 22,74% και 21,33% αντίστοιχα), 3Κ Μικτό 21,16% και Interamerican I Ελληνικό Μικτό 20,1%.

Στα Ομολογιακά Διεθνή Α/Κ, είχαμε επίσης αξιοσημείωτες θετικές αποδόσεις, πλην εκείνων που επενδύουν σε αμερικανικούς τίτλους (υποχώρηση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ). Για παράδειγμα είχαμε στο εννεάμηνο πέντε Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας να αποδίδουν πάνω από 3% [Δήλος Eurobond 3,51%, Optima Income 2029 3,39%, Optima Income 2028 3,38%, Eurobank DIS (LF) Target Maturity IV Bond Fund 3,34%, Alpha Target Maturity IX 2029 3,05%].

Ικανοποιητικές αποδόσεις υπάρχουν και στις άλλες κατηγορίες Α/Κ.

Θα πρέπει βέβαια να τονίζεται πάντα ότι στις επενδύσεις (άρα και στα Α/Κ) οι αποδόσεις του παρελθόντος δεν εγγυώνται τις μελλοντικές και επίσης ότι κάθε Α/Κ δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από την επίδοση ενός εννεαμήνου, αλλά σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς του (benchmark) και πάντα στον χρονικό ορίζοντα που έχουν καθορίσει οι διαχειριστές τους.

Ωστόσο, τα προαναφερθέντα παραδείγματα είναι ενδεικτικά για το πόσο σημαντικά έχουν συμβάλει οι αποδόσεις των τελευταίων ετών στην εκτόξευση του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων.