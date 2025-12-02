Alpha Finance: Γιατί οι μετοχές των ΑΕΕΑΠ θα σημειώσουν άνοδο

Η χρηματιστηριακή Alpha Finance εκτιμά ότι η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να κερδίζει δυναμική μετά την παρατεταμένη ύφεση που υπέστη κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης.

Οι νέες εκτιμήσεις περιλαμβάνουν για τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία): i) όλες τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, ii) προσαρμογές των εκτιμήσεων με βάση την καλύτερη προβλεψιμότητα των κερδών έως το 2025, και iii) σαφέστερες προοπτικές που προκύπτουν από τις πρόσφατες οδηγίες της διοίκησης, με αποτέλεσμα μια μέση αύξηση +6,4% στο προσαρμοσμένο EBITDA τριετίας για τις συνδυασμένες εταιρείες.

Η AF επαναλαμβάνει τις συστάσεις αγοράς για τις Trade Estates (τιμή-στόχος 2,73 ευρώ), Premia Properties (τιμή-στόχος 2,05 ευρώ) Noval Property (τιμή-στόχος 3,62 ευρώ) και BriQ Properties (τιμή-στόχος 3,46 ευρώ) και μετατοπίζει την προτίμησή τους προς την Trade Estates, η οποία φαίνεται να έχει το μεγαλύτερο ανοδικό δυναμικό (μαζί με την Premia), ευνοώντας την απόδοση μερίσματος αυτή τη στιγμή, αντικαθιστώντας την BriQ Properties.

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σαφής στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηριζόμενη από ανθεκτικές μακροοικονομικές συνθήκες, συνεχή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Κοιτώντας μπροστά, αναμένουμε ότι η αγορά θα διατηρήσει την ανοδική της πορεία, ωθούμενη από τις επίμονες ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης στις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τη σταθερή οικονομική επέκταση, τις εξελισσόμενες συνθήκες χρηματοδότησης και τις συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και αστική ανασυγκρότηση. Οι ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού και το ακόμη ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών ενισχύουν περαιτέρω τις θετικές μας προοπτικές.

«Στην παρούσα έκθεση, επικαιροποιούμε τα μοντέλα μας και προωθούμε το πλαίσιο αποτίμησης για τις τέσσερις ΑΕΕΑΠ που καλύπτουμε, BriQ Properties, Premia Properties, Trade Estates και Noval Property. Κατά το παρελθόν έτος, οι εταιρείες αυτές παρουσίασαν και πάλι ισχυρές επιδόσεις, επιδεικνύοντας σημαντική πρόοδο τόσο στην επέκταση του χαρτοφυλακίου όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα. Η δυναμική τους συνεχίζει να υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση για υψηλής ποιότητας ακίνητα, ένα τμήμα που επί πολλά χρόνια παρουσίαζε διαρθρωτική έλλειψη προσφοράς στην Ελλάδα», εξηγεί η AF.

Tι έχει αλλάξει στις μετοχές των ΑΕΕΑΠ

Το ελληνικό τοπίο των ΑΕΕΑΠ προσφέρει πλέον στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών, που κυμαίνονται από διαφοροποιημένες πλατφόρμες έως πιο εξειδικευμένα μέσα, καθώς και διαφορετικά προφίλ κινδύνου-απόδοσης προσανατολισμένα προς την ανάπτυξη ή το εισόδημα. Το συνολικό κλίμα για τον τομέα παραμένει θετικό, με τις τέσσερις εταιρείες που καλύπτουμε να προωθούν τις στρατηγικές τους και να ενισχύουν τη θέση τους ως ανταγωνιστικοί παίκτες σε ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.

Οι ελληνικές ΑΕΕΑΠ έχουν ιστορικά διαπραγματευτεί με σημαντική έκπτωση σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), συνήθως της τάξης του 35-40% τα τελευταία χρόνια. Στην προηγούμενη έκθεση της AF, υποστήριξε ότι ο τομέας ήταν σημαντικά υποτιμημένος και ότι ήταν πιθανή μια αναθεώρηση της αξιολόγησης, καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη συνέχιζαν να ενισχύονται. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, αρχίσαμε να βλέπουμε ενδείξεις αυτής της αλλαγής: η BriQ Properties, η κορυφαία επιλογή εκείνη την περίοδο, μείωσε την έκπτωση της σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού από 37% σε περίπου 17%, σηματοδοτώντας την πρώτη σημαντική ανατιμολόγηση στον τομέα.

«Πιστεύουμε ότι αυτό αντιπροσωπεύει μόνο τα αρχικά στάδια ενός ευρύτερου κύκλου ανατίμησης. Παρά τη βελτίωση των λειτουργικών δεικτών και τη συνεχή αύξηση της βάσης των περιουσιακών στοιχείων, οι υπόλοιπες τρεις ΑΕΕΑΠ που καλύπτουμε συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με σημαντικές εκπτώσεις περίπου 30-40%. Κατά την άποψή μας, αυτό το χάσμα αποτίμησης αφήνει σημαντικό περιθώριο ανόδου, καθώς η αγορά αναγνωρίζει σταδιακά τη βελτίωση της ποιότητας, της κλίμακας και της προβλεψιμότητας των κερδών του κλάδου», καταλήγει η AF.