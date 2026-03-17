ΔΕΗ: Στα top picks της Optima, τι αναμένει στα αποτελέσματα 2025

Συγκρατημένη εικόνα στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 αλλά θετικές προοπτικές σε ετήσια βάση «βλέπει» η Optima για τη ΔΕΗ, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου θα εμφανίσουν κάμψη σε βασικά μεγέθη, ωστόσο η επιχείρηση αναμένεται να επιτύχει τον ετήσιο στόχο λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε επίπεδο έτους.

Σύμφωνα με το report, τα έσοδα του ομίλου στο δ’ τρίμηνο του 2025 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 2,35 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 2% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην πιο ανταγωνιστική τιμολόγηση στη λιανική αγορά και στη χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παρέμεινε σταθερό γύρω στο 50%.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αναμένεται να υποχωρήσει στα 383 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο (-17,7%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 45 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά τις πιέσεις, το κόστος ενέργειας παρουσιάζει βελτίωση, καθώς οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα, αν και η αύξηση στις τιμές CO2 λειτουργεί αντισταθμιστικά. Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται, κυρίως λόγω ενίσχυσης του προσωπικού και δραστηριοτήτων εκτός πυρήνα, όπως οι επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες.

Σε επίπεδο έτους, ωστόσο, η εικόνα είναι σαφώς πιο θετική. Η Optima προβλέπει αύξηση εσόδων στα 9,6 δισ. ευρώ (+7,1%) και προσαρμοσμένο EBITDA στα 2,05 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας ελαφρώς τον στόχο των 2 δισ. ευρώ που έχει θέσει η διοίκηση.

Τα καθαρά κέρδη μετά μειοψηφιών εκτιμώνται στα 451 εκατ. ευρώ, επίσης υψηλότερα από τον στόχο των περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναμένει μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, σε ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις που είχαν δοθεί στο πρόσφατο Capital Markets Day.

Κοιτώντας μπροστά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εκτιμήσεις της διοίκησης για το 2026, με την Optima να αναμένει επιβεβαίωση του στόχου για EBITDA ύψους 2,4 δισ. ευρώ, καθώς και περαιτέρω πρόοδο στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα δίκτυα και τα data centers, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η Optima διατηρεί τη ΔEΗ στις κορυφαίες επενδυτικές της επιλογές, θέτοντας τιμή-στόχο τα 24,60 ευρώ ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης παρά τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις.