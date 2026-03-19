ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού, στις 30 Μαρτίου η καταβολή

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού, στις 30 Μαρτίου η καταβολή

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαρτίου 2026 - 18:15

Σύμφωνα με τους όρους του από 29 Σεπτεμβρίου 2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 1η Περίοδο Εκτοκισμού από 29.09.2025 έως 30.03.2026 είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 1ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω 1η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 8.088.888,89 €, ήτοι ποσό 16,1777777777 € ανά ομολογία το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,20% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 500.000 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΥΔΑΠ: Πέρασε πακέτο για το 2,81%, αγοραστής η ΓΕΚ Τέρνα

Νέο κύμα ανατιμήσεων χτυπά τις κατασκευές

Επταετές εταιρικό ομόλογο εκδίδει η Premia Properties

Χρ. Παναγιωτόπουλος: Μεταμορφώνουν την Κρήτη οι μεγάλες επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ

