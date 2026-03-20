JP Morgan: Overweight για ΟΠΑΠ και ΔΕΗ, στο επίκεντρο τα μερίσματα

Ισχυρά περιθώρια ανόδου στις δύο μετοχές βλέπει ο επενδυτικός οίκος. Τα ελκυστικά επενδυτικά stories και το σήμα που στέλνουν τα αποτελέσματα 2025. Οι τιμές-στόχοι.

Δημοσιεύθηκε: 20 Μαρτίου 2026 - 14:11

Με κοινό παρονομαστή την ισχυρή ορατότητα κερδών και τη διατήρηση θετικών εκτιμήσεων για την ελληνική αγορά, η JP Morgan επανατοποθετείται ξεκάθαρα υπέρ δύο από τα πιο «καθαρά» επενδυτικά stories του ΧΑ, τον ΟΠΑΠ και τη ΔΕΗ.

Παρά το διαφορετικό προφίλ τους, ο οίκος βλέπει και στις δύο περιπτώσεις ένα συνδυασμό ανθεκτικότητας, ταμειακών ροών και μεσοπρόθεσμων καταλυτών που δικαιολογεί σύσταση overweight.

Στον ΟΠΑΠ, η ανάλυση του οίκου εστιάζει στον επικείμενο μετασχηματισμό μέσω της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου, ενώ η τιμή-στόχος στα 23,50 ευρώ αφήνει σημαντικό περιθώριο ανόδου. Η συγκυρία είναι κρίσιμη, καθώς τα αποτελέσματα της Allwyn για το 2025 ήταν εντός εκτιμήσεων, αλλά με μια σαφή ένδειξη ότι η ιστορία μεταβαίνει από «σταθερή απόδοση» σε «story αναδιάρθρωσης και διεθνούς ανάπτυξης».

Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% και τα περιθώρια διαμορφώθηκαν στο 38,5%, με την online δραστηριότητα να συνεχίζει να υπεραποδίδει. Ωστόσο, η μικρή μείωση των μεσοπρόθεσμων στόχων EBITDA και εσόδων λειτουργεί ως ένα πρώτο «σήμα ωριμότητας» του story, κυρίως λόγω της μη ολοκλήρωσης της εξαγοράς της Novibet.

Ωστόσο, η αμερικανική τράπεζα δεν αλλάζει στάση. Ο ΟΠΑΠ παραμένει ένα από τα πιο «καθαρά» dividend plays στην Ευρώπη, με μετατροπή EBITDA σε ταμειακές ροές κοντά στο 70% και payout που προσεγγίζει το 100%. Το μέρισμα του 0,80 ευρώ ανά μετοχή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιστροφής κεφαλαίου.

Το κρίσιμο στοιχείο όμως είναι άλλο: η συγχώνευση με την Allwyn μετατρέπει τον ΟΠΑΠ από εγχώριο “cash machine” σε μέρος ενός μεγαλύτερου, πιο διαφοροποιημένου ομίλου, με έκθεση σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και online gaming. Η επενδυτική ιστορία αλλάζει επίπεδο.

Στον αντίποδα, η ΔEΗ αποτελεί το πιο «καθαρό» growth story της ελληνικής αγοράς, με τηn JP Morgan να επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία εκτελεί το στρατηγικό της πλάνο με πειθαρχία και προβλεψιμότητα. Σε επίπεδο αποτίμησης, η τράπεζα «βλέπει» τη ΔEΗ να διαπραγματεύεται περίπου στις 15 φορές τα κέρδη του 2026, αλλά με ρυθμούς αύξησης που υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 21 ευρώ, διατηρώντας ισχυρό upside.

Τα αποτελέσματα του 2025 ήταν ουσιαστικά εντός στόχων, με EBITDA στα 2,05 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διατηρήθηκε στις 3,2 φορές, κάτω από τον στόχο της διοίκησης. Η εικόνα αυτή επιτρέπει στη διοίκηση να επαναλάβει χωρίς επιφυλάξεις τους στόχους για το 2026.

Η πλήρης απολιγνιτοποίηση έως το 2026, η επιθετική ανάπτυξη στις ΑΠΕ και το επενδυτικό πρόγραμμα που προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ έως το 2028 δημιουργούν μια από τις πιο ισχυρές αναπτυξιακές τροχιές στον ευρωπαϊκό κλάδο ενέργειας. Ήδη, η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ έχει φτάσει τα 7,2 GW, με σημαντικό pipeline, ενώ η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων ενισχύεται, φτάνοντας το 25% των εσόδων.

Για το 2026, η εταιρεία στοχεύει EBITDA 2,4 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 700 εκατ. ευρώ, με το μέρισμα να αυξάνεται στο 0,80 ευρώ.

