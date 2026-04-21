Morgan Stanley: Τα δύο θέματα που κρατούν τον ΟΤΕ χαμηλά, νέα τιμή-στόχος

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχος για τη μετοχή και σύσταση «υπεραπόδοσης» από τον διεθνή οίκο. Οι πηγές αβεβαιότητας. Το βασικό, το αισιόδοξο και το αρνητικό σενάριο για τον τίτλο.

Δημοσιεύθηκε: 21 Απριλίου 2026 - 12:11

Η Morgan Stanley αναβαθμίζει την τιμή στόχο για τον ΟΤΕ στα 21,4 ευρώ (+3% από τον προηγούμενο στόχο) και επαναλαμβάνει τη σύσταση «υπεραπόδοσης». Από την τρέχουσα τιμή των 17,92 ευρώ, το περιθώριο ανόδου φτάνει το 15,5%, ενώ η συνολική απόδοση για τον μέτοχο, μέρισμα συν επαναγορές εκτιμάται στο 8,5% για το 2027, περίπου διπλάσια από το ελληνικό 10ετές ομόλογο.

Η Morgan Stanley παρουσιάζει τρία σενάρια για τη μετοχή. Στο βασικό, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 21,40 ευρώ, με σταθερή αύξηση στα έσοδα της κινητής κοντά στο 3% και μέτρια βελτίωση περιθωρίων. Στο αισιόδοξο, η τιμή μπορεί να φτάσει τα 30,30 ευρώ, εφόσον η ΔΕΗ αποτύχει να μετατρέψει το δίκτυό της σε ανταγωνιστική απειλή και οι περικοπές κόστους αποδώσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Στο αρνητικό σενάριο, με έντονο ανταγωνισμό τιμών και ΔEΗ που κερδίζει έδαφος στην οπτική ίνα, η μετοχή υποχωρεί στα 15,20 ευρώ.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι ο ΟΤΕ αναπτύσσεται με ρυθμούς που ξεπερνούν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις τηλεπικοινωνίες, η μόχλευση είναι η χαμηλότερη του κλάδου και η αποτίμηση παραμένει ελκυστική. Τα έσοδα από κινητή τηλεφωνία αυξάνονται κατά +3% ετησίως, έναντι μηδενικής αύξησης για τον ευρωπαϊκό τομέα, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να μεγαλώσουν με ρυθμό +9% ετησίως έως το 2030.

Αναφορικά με το τι «κρατά» τη μετοχή πίσω, η τράπεζα αναγνωρίζει δύο ζητήματα. Πρώτο, η είσοδος της ΔEΗ στην αγορά οπτικής ίνας με τιμές έως 50% χαμηλότερες από τους υπόλοιπους παρόχους. Η Morgan Stanley δεν το αντιμετωπίζει ως απειλή προς το παρόν, καθώς μόλις 13.000 σπίτια είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο της ΔEΗ παρά την κάλυψη 1,7 εκατ. και ο ΟΤΕ δηλώνει ότι δεν έχει νιώσει «ουσιαστική πίεση».

Δεύτερο, η αβεβαιότητα για το αν η μετοχή θα ενταχθεί στους δείκτες MSCI Αναπτυγμένων Αγορών μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας, κρίσιμη ημερομηνία αναφοράς είναι ο Απρίλιος του 2027.

Και στις δύο περιπτώσεις, η Morgan Stanley διαβλέπει παροδικές πηγές αβεβαιότητας παρά διαρθρωτικά προβλήματα. Η αύξηση της τιμής στόχου οφείλεται κυρίως στη βελτιωμένη εικόνα του κλάδου ICT/ψηφιακών υπηρεσιών, όπου η ζήτηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού επιταχύνεται, και ο ΟΤΕ καθοδήγησε για διψήφια ανάπτυξη του τμήματος αυτού μέσα στο 2026.

Για τα επόμενα αποτελέσματα, η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής (MSR) γύρω στο 4%, πάνω από τον ετήσιο στόχο, δίνοντας ένα πρώτο σήμα ότι η δυναμική του 2025 συνεχίζεται.

 

Ραγδαία αύξηση κυβερνοεπιθέσεων με στόχο ελληνικές εταιρείες

Μεγάλη αύξηση κερδών για BofA και Morgan Stanley

Morgan Stanley για Metlen: Η μεγάλη εικόνα ξεδιπλώνεται από το 2027

Metlen: Η πρώτη ανάγνωση των μεγεθών 2025 από BofA και Morgan Stanley

v
