Citi Wealth: Το χαρτοφυλάκιο για να παίξετε «άμυνα» το 2ο τρίμηνο

Την έκθεση The Short and Long: Q2 2026 Macro Investment View δημοσίευσε το Citi Wealth, την τριμηνιαία ανάλυσή του που προσφέρει καθοδήγηση στους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο για να κινηθούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και καλύτερη ορατότητα σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο επενδυτικό περιβάλλον.

«Το πρώτο τρίμηνο οι αγορές κλήθηκαν να απορροφήσουν ταυτόχρονους κραδασμούς, οι οποίοι αύξησαν τη μεταβλητότητα και οδήγησαν τους επενδυτές σε ταχεία επαναξιολόγηση του ρίσκου. Παρότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει ανθεκτική, οι αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι και οι προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική ενισχύουν την προτίμησή μας σε χαρτοφυλάκια υψηλής ποιότητας.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να παραμένουν προσηλωμένοι στα θεμελιώδη μεγέθη -προτιμώντας τις αμερικανικές μετοχές, διατηρώντας χαμηλή έκθεση σε ομόλογα με μεγάλη διάρκεια που παρουσιάζουν ευαισθησία στις κινήσεις των επιτοκίων και αναλαμβάνοντας μετοχικό αντί για πιστωτικό κίνδυνο, δεδομένων των στενών spreads.

Ο χρυσός παραμένει βασικό στοιχείο διαφοροποίησης και σταθερότητας στα χαρτοφυλάκια, ενώ βλέπουμε διαχρονικές ευκαιρίες σε διαρθρωτικά θέματα όπως η ενεργειακή μετάβαση και το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιταχύνονται από τα παγκόσμια γεγονότα», δήλωσε η Κέιτ Μουρ, Chief Investment Officer του Citi Wealth.

Οι αγορές εισήλθαν στο 2026 αντιμετωπίζοντας πολλαπλούς κραδασμούς ταυτόχρονα. Η διαταραχή που προκαλούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες σε ό,τι αφορά τη νομισματική πολιτική έχουν αυξήσει τη μεταβλητότητα και έχουν εντείνει την ανάγκη των επενδυτών να επανεκτιμήσουν τα επίπεδα ρίσκου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν.

Παρότι αυτές οι εξελίξεις αναστάτωσαν τις αγορές και τους επενδυτές, ανέδειξαν παράλληλα τη σημασία της ανθεκτικότητας, της ποιότητας και της διαφοροποίησης στα χαρτοφυλάκια, σε αντίθεση με τις σπασμωδικές επενδυτικές τοποθετήσεις.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς και τις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές μετοχών, η πτώση περίπου 9% από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο του δείκτη S&P 500 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε εντός ιστορικών ορίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των χαρτοφυλακίων έναντι των βεβιασμένων κινήσεων.

Η έκθεση παρουσιάζει πώς οι τρέχουσες εξελίξεις επηρεάζουν τις επενδυτικές προοπτικές ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και αποτυπώνει πέντε βασικά συμπεράσματα του Citi Wealth, που αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις του για το μακροοικονομικό περιβάλλον, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τους κινδύνους που υπάρχουν στο Β’ τρίμηνο του 2026: