Εταιρικά ομόλογα: «Επιστρέφει» ρευστότητα πάνω από 1 δισ. μέσω ΧΑ

Ρευστότητα που υπερβαίνει το ένα δισ. ευρώ θα εισρεύσει στις τσέπες των επενδυτών το επόμενο δεκαπεντάμηνο, μέσα από λήξεις και πρόωρες αποπληρωμές εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens (Χρηματιστήριο της Αθήνας).

Ήδη από την 23η Απριλίου η CPLP του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη αποπληρώνει πρόωρα το πρώτο της εταιρικό ομόλογο, επιστρέφοντας στην αγορά το ποσό των 150 εκατ. ευρώ.

Άλλα 100 εκατ. ευρώ θα δοθούν στους ομολογιούχους της Premia Properties (1) τον προσεχή Ιούλιο, καθώς η συγκεκριμένη έκδοση θα αποπληρωθεί έξι μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη λήξη της.

Τον φετινό Οκτώβριο λήγει το επταετές ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έτσι θα καταβληθεί στους ομολογιούχους το ποσό των 150 εκατ. ευρώ, πέρα φυσικά από τους τόκους του τελευταίου εξαμήνου.

Τους επόμενους μήνες ποσό που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ θα δοθεί στους ομολογιούχους της Prodea ΑΕΕΑΠ. Πρόκειται για μια έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ, όπου ο εκδότης θα αποπληρώσει πρόωρα το 50% των τίτλων που δεν θα ανταλλαχθούν με μετοχές της ίδιας εταιρείας, στο πλαίσιο της πρόσφατης δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε.

Λίγο πριν την εκπνοή της φετινής χρονιάς λήγει το πενταετούς διάρκειας εταιρικό ομόλογο της R Energy 1 (διαπραγματεύεται στην Εναλλακτική Αγορά) του επιχειρηματία Γιώργου Ρόκα, ύψους 4,075 εκατ. ευρώ.

Τον Φεβρουάριο του 2027 εκπνέει η διάρκεια του ομολόγου της ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers του εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα προαναφερθέντα, μέσα σε λιγότερο από δέκα μήνες, οι εταιρείες που έχουν εκδώσει εταιρικά ομόλογα μέσω του ΧΑ θα επιστρέψουν στους επενδυτές γύρω στα 600-650 εκατ. ευρώ, πέραν των αναλογούντων τόκων.

Ωστόσο τον Ιούλιο του 2027, δηλαδή σε δεκαπέντε μήνες από σήμερα, λήγει και το δεύτερο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω του οποίου θα επιστραφεί στην αγορά το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, μέσα στους επόμενους 15 μήνες, οι εταιρείες που έχουν εκδώσει ομόλογα μέσω του Euronext Athens θα καταβάλουν στους ομολογιούχους 1,1-1,15 δισ. ευρώ!

Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, χρηματιστηριακοί παράγοντες θεωρούν πως θα προκύψει σημαντική ρευστότητα στην αγορά, οπότε αυτή θα πρέπει κάπου να τοποθετηθεί και άρα υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον και για νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.

«Η πλειονότητα αυτών των εταιρικών ομολόγων κατέχεται από ιδιώτες αποταμιευτές, οι οποίοι επιλέγουν τα εταιρικά ομόλογα καθώς αυτά συνοδεύονται από χαμηλό ρίσκο και προσφέρουν σαφώς υψηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών (υπάρχουν yields που υπερβαίνουν το 3,5% ή και 4%, ανάλογα με την εκδότρια εταιρεία και τον χρόνο μέχρι τη λήξη του ομολόγου). Επιπλέον, τα εταιρικά ομόλογα επιβαρύνονται και με χαμηλότερη φορολογία επί των τόκων (5% έναντι 15%).

Υπάρχει λοιπόν σαφές περιθώριο για τις επιχειρήσεις να αντλήσουν μακροπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια μέσω του χρηματιστηρίου, καθώς οι εναλλακτικές επιλογές των αποταμιευτών είναι περιορισμένες και επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος για τις επιχειρήσεις να δουν τους επόμενους μήνες την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανεβάζει μία ή και περισσότερες φορές τα βασικά της επιτόκια», δηλώνεται χαρακτηριστικά.