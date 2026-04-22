Autohellas: Στις 30 Απριλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,8075/μετοχή

Ανακοινώνεται από την «AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής «Εταιρεία») ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22α Απριλίου 2026, το μέρισμα της χρήσης 2025 καθορίστηκε σε 0,85 ευρώ ανά μετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι από το συνολικό ποσό διανομής ύψους 40.819.136,90 ευρώ, ποσό 18.280.377,77 ευρώ προέρχεται από αποθεματικά από μερίσματα συμμετοχών και θυγατρικών χρήσης 2025, ποσό 811.797,40 ευρώ προέρχεται από τη διανομή μερισμάτων εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του Ν. 5193/2025, ποσό 4.601.899,00 ευρώ από υπόλοιπό κερδών χρήσης 2025 και ποσό 17.125.062,73 ευρώ που προέρχεται από αποθεματικά από μερίσματα θυγατρικών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που η Εταιρεία έλαβε κατά τη χρήση του 2023, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στις σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει του άρθρου 24 του ν.4646/2019 με το οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 40 και 64 του Ν. 4172/2013, έτσι το καθαρό πληρωτέο μέρισμα θα ανέλθει σε 0,8075 ευρώ ανά μετοχή, όπου αυτό εφαρμόζεται.

Στο μικτό ποσό 0,85 Ευρώ ανά μετοχή που θα διανεμηθεί, έχει ήδη συνυπολογιστεί η προσαύξηση που αφορά τις 602.250 ίδιες μετοχές που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος ορίζεται η 24η Απριλίου 2026.

Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 27η Απριλίου 2026 (Record Date).

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 30η Απριλίου 2026. Πληρώτρια Τράπεζα έχει ορισθεί η ALPHA BANK.