ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ

Δημοσιεύθηκε: 14 Μαΐου 2026 - 19:17

Η εταιρεία «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η συνδεδεμένη επιχείρηση της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε», στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου, αποφάσισε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης του Δοικητικού της Συμβουλίου και κατ’ εξουσιοδότηση της από 13.02.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για το ποσό του €1.000.000.000,00, με καταβολή μετρητών (η «ΑΜΚ») τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των νέων μετοχών, ήτοι ένα Ευρώ (€1,00) ανά νέα μετοχή.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μανούσο Μανουσάκη, ή πρόσωπο που αυτός τυχόν θα εξουσιοδοτήσει, για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών υλοποίησης της σχετικής απόφασης.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

