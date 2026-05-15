Alpha Bank: Σημαντικό discount εντοπίζει η Optima

Θετική στάση για τη μετοχή της Alpha Bank διατηρεί η Optima Bank ενόψει των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου την ερχόμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση buy και θέτοντας την τιμή-στόχο στα 4,28 ευρώ.

Ο χρηματιστηριακός οίκος θεωρεί ότι η αποτίμηση της τράπεζας εξακολουθεί να παραμένει ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 2026e στις 9,1 φορές και P/TBV 2026e στο 0,97x, ενσωματώνοντας discount 11% και 46% αντίστοιχα έναντι των τραπεζών της Νότιας Ευρώπης.

Η Alpha Bank αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου στις 20 Μαΐου πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τη διοίκηση. Το τρίμηνο σηματοδοτεί την πρώτη πλήρη περίοδο ενοποίησης των AstroBank και Axia, στοιχείο που αναμένεται να ενισχύσει τα οργανικά μεγέθη, παρά τη συνήθη εποχική αδυναμία των πρώτων μηνών του έτους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα διαμορφωθούν στα 422 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 7% σε ετήσια, με μοχλό τη διεύρυνση των μέσων υπολοίπων δανείων και τη διατήρηση σταθερών περιθωρίων. Ωστόσο, η μικρότερη διάρκεια του τριμήνου αναμένεται να περιορίσει μέρος της δυναμικής.

Στις προμήθειες, ο οίκος προβλέπει έσοδα 124 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% σε σχέση με το ιδιαίτερα ισχυρό τέταρτο τρίμηνο του 2025, αλλά αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, χάρη και στη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών. Παράλληλα, τα μη οργανικά έσοδα εκτιμώνται στα 35 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας τη συνολική γραμμή εσόδων.

Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, η Optima υπολογίζει ότι θα ανέλθουν στα 232 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση, κίνηση που θεωρείται συμβατή με το guidance της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης. Έτσι, τα προ προβλέψεων κέρδη (PPI) εκτιμώνται στα 349 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η εικόνα στην ποιότητα ενεργητικού, καθώς οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναμένονται στα 46 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 25% σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας το κόστος κινδύνου στις 42 μονάδες βάσης. Η Optima θεωρεί ότι η ανθεκτικότητα του ισολογισμού παραμένει βασικό πλεονέκτημα για την τράπεζα.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, η χρηματιστηριακή προβλέπει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη 231 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και ουσιαστικά αμετάβλητα σε ετήσια. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη, μετά τα έκτακτα στοιχεία, εκτιμώνται στα 201 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας υποχώρηση λόγω των one-offs που καταγράφηκαν στο τρίμηνο.

Η Optima εκτιμά ότι η διοίκηση της Alpha Bank θα επαναβεβαιώσει τους στόχους για το 2026, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, η αγορά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο Capital Markets Day, το οποίο μεταφέρθηκε για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για τη στρατηγική περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας και των αποδόσεων της τράπεζας.