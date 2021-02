Το ρομποτικό ρόβερ Perseverance της NASA «πάτησε» στον Άρη

Το ρομποτικό ρόβερ "Perseverance" της αποστολής "Mars 2020" της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) προσεδαφίστηκε χθες στην επιφάνεια του Άρη όπως ανακοίνωσε η NASA.

«Η προσεδάφιση επιβεβαιώθηκε!» αναφώνησε ο Σουάτι Μοχάν, υπεύθυνος για τον έλεγχο επιχειρήσεων. Στην αίθουσα ελέγχου στην Πασαντένα της Καλιφόρνιας, οι ομάδες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα χαράς τη στιγμή της επιβεβαίωσης προσεδάφισης.

